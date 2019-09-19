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AK Parti'de bir istifa daha ! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler

AK Parti Sultanbeyli Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı Ahmet Çelik görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu. İstifasını sosyal meydadan Ahmet Davutoğlu'nu etiketleyerek açıkladı.

19 Eylül 2019 Perşembe 21:41
AK Parti'de bir istifa daha ! Ahmet Davutoğlu ile devam edecekler

Ahmet Çelik, kendisi ile birlikte gençlik kolları yönetim kurulu üyeleri ve gençlik kolları mahalle başkanlarının da istida ettiğini duyurdu. 

Ahmet Çelik'in sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle oldu:

Gördüğümüz lüzum üzerine aktif görevde bulunduğum ak parti sultanbeyli gençlik kolları teşkilat başkanlığı gorevimden ve ak parti uyeligimizden gençlik kolları yönetim kurulu üyesi ve gençlik kolları mahalle başkanlarımız ile birlikte istifa etmiş bulunmaktayız @Ahmet_Davutoglu


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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:41
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • HalukHaluk35 sn önce
    En ciddi kopuş tabandan olandır, Davutoğlu nu hafife alanlar yanılıyor bence, Davutoğlu na yol açanlar yada yolunu kapatacak olanlarda Kürt hareketidir. Onlar Davutoğlu nun kaderini belirleyecek.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 2 dk önce
    Allah’a şükür... Allah AKP’lileri David oğlunun arkasından Partiden temizliyor...Ya bunlar daha etkili yerlere gelseydi?!!!
  • ey şehadetey şehadet10 dk önce
    çürük yumurtalar çöpe...isim isim liste de...
  • ÖmerÖmer10 dk önce
    A Davuttan ümidi olan insanlarda varmış dünyada
  • Ke-mal Ke-mal 15 dk önce
    Istanbul sözleşmesi ne oldu bu arada ?
  • Ökgeş emmi Ökgeş emmi 18 dk önce
    Yahu niye istifa ettiniz Bülent Arınç size karpuz kesecekti! !
  • aliali19 dk önce
    helal size

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