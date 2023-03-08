AK Parti’de 2 istifa!

AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen, 3 yılı aşkın süredir yaptığı ilçe başkanlığı görevinden milletvekili aday adayı olmak için istifa ettiğini belirtti.

Gökmen, “Bugün itibarıyla 28. Dönem Muğla Milletvekilliği aday adayıyım. Öncelikle bu görev için bize yetki veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Bu görevler, bizim için verilmiş görevlerdir. Bu bir bitme değil, tam tersine başlamadır. İstifa edilip bu gibi görevlere aday olurken birtakım söylentiler olur. Arkadaşlar bu konu, hiçbir şekilde bir görevden alma değil tam tersine bizim yakamıza takılmış büyük bir madalyadır." dedi.

AK Parti Yalova İl Başkanı Bağatar’dan adaylık istifası

AK Parti Yalova İl Başkanı Muğlim Bağatar, milletvekilliği aday adaylığı için 5 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa etti.