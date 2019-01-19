AK Parti Yozgat ilçe belediye başkan adayları 2019
AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Yozgat ilçe belediye başkan adayları son dakika kim oldu. AK Parti Akdağmadeni belediye başkan adayı, AK Parti Aydıncık belediye başkan adayı, AK Parti Boğazlıyan belediye başkan adayı, Çandır AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Çayıralan belediye başkan adayı, AK Parti Çekerek belediye başkan adayı, AK Parti Kadışehri belediye başkan adayı 2019 son dakika açıklandı mı? AK Parti Yozgat ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.19 Ocak 2019 Cumartesi 12:57
AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Rize belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Akdağmadeni belediye başkan adayı, AK Parti Aydıncık belediye başkan adayı, AK Parti Boğazlıyan belediye başkan adayı, Çandır AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Çayıralan belediye başkan adayı, AK Parti Çekerek belediye başkan adayı, AK Parti Kadışehri belediye başkan adayı 2019 son dakika açıklandı mı? AK Parti Yozgat ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.
AK Parti Yozat ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 76 adayı açıkladı.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.
AK Parti Yozgat belediye başkan adayı kim oldu?
AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Yozgat belediye başkan adayı da var. AK Parti Yozgat belediye başkan adayı Celal Köse oldu. AK Parti'nin Yozgat ilçe belediye başkan adayları açıklandı.
AK Parti Yozgat ilçe belediye başkan adayları 2019
Aydıncık ilçesinde Ahmet Koçak
Saraykent’te Ahmet Öçal
Çayıralan’de Yasin Şahiner
Çandır’da Mustafa Ertan Örgün,
Yenifakılı’da Yalçın Karadavut,
Şefaatli’de Zeki Bozkurt,
Yerköy’de Mehmet Ağaoğlu
Çekerek ilçesinde Eyüp Çakır
Kadışehri ilçesinde İrfan Akın
Akdağmadeni ilçesinde Önder Gürel
Sorgun’da Mustafa Özdemir,
Sarıkaya’da Duran Cesur,
Boğazlıyan’da Gökhan Coşar
Sorgun Çiğdemli’de İsmail Biçer,
Yeniyer’de Burhan Güvenç,
Sarıkaya Karayakup’da Dursel Erdoğan,
Çekerek Özükavak’ta Oğuz Ünal,
Boğazlıyan Uzunlu’da Turan Koç
Yozgat belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti adayı Kazım Arslan % 56
MHP adayı Uğur Bektaş % 38
BBP adayı Mustafa Çıtak % 2
Akdağmanedi belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 51
MHP % 35
SP % 8
Aydıncık belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 47
MHP % 33
DP % 10
BBP % 7
Boğazlıyan belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 39
CHP % 35
MHP % 23
Çandır belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 45
CHP % 30
MHP % 22
Çayıralan belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 48
CHP % 35
MHP % 15
Çekerek belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 52
DP % 20
MHP % 15
Kadışehri belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 47
SP % 38
MHP % 13
Saraykent belediye seçim sonuçları 2014
AK Parti % 54
MHP % 43
Sarıkaya belediye seçim sonuçları 2014
MHP % 51
AK Parti % 45
Sorgun yerel seçim sonuçları 2014
AK Parti % 55
MHP % 41
Şefaatli yerel seçim sonuçları 2014
AK Parti % 51
MHP % 45
Yenifakılı yerel seçim sonuçları 2014
AK Parti % 51
CHP % 26
MHP % 21
Yerköy yerel seçim sonuçları 2014
AK Parti % 48
MHP % 47
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