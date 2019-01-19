AK Parti Mart 2019 yerel seçimlerinde aday göstereceği Rize belediye başkan adayını açıkladı. AK Parti Akdağmadeni belediye başkan adayı, AK Parti Aydıncık belediye başkan adayı, AK Parti Boğazlıyan belediye başkan adayı, Çandır AK Parti belediye başkan adayı, AK Parti Çayıralan belediye başkan adayı, AK Parti Çekerek belediye başkan adayı, AK Parti Kadışehri belediye başkan adayı 2019 son dakika açıklandı mı? AK Parti Yozgat ilçeleri belediye başkan adayıları son durum.

AK Parti Yozat ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ittifak çerçevesinde AK Parti belediye başkan adaylarından 76 adayı açıkladı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Kocaeli’den Tahir Büyükakın, Malatya’dan Selahattin Gürkan, Nevşehir’den Rasim Arı, Niğde’den Emrah Özdemir, Ordu’dan Hilmi Güler, Kırklareli’den Burak Süzülmüş, Balıkesir’den Yücel Yılmaz, Bingöl’den Erdal Arıkan, Kars’da Ensar Erdoğdu’yu aday gösterdi.

AK Parti Yozgat belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Yozgat belediye başkan adayı da var. AK Parti Yozgat belediye başkan adayı Celal Köse oldu. AK Parti'nin Yozgat ilçe belediye başkan adayları açıklandı.

AK Parti Yozgat ilçe belediye başkan adayları 2019

Aydıncık ilçesinde Ahmet Koçak

Saraykent’te Ahmet Öçal

Çayıralan’de Yasin Şahiner

Çandır’da Mustafa Ertan Örgün,

Yenifakılı’da Yalçın Karadavut,

Şefaatli’de Zeki Bozkurt,

Yerköy’de Mehmet Ağaoğlu

Çekerek ilçesinde Eyüp Çakır

Kadışehri ilçesinde İrfan Akın

Akdağmadeni ilçesinde Önder Gürel

Sorgun’da Mustafa Özdemir,

Sarıkaya’da Duran Cesur,

Boğazlıyan’da Gökhan Coşar

Sorgun Çiğdemli’de İsmail Biçer,

Yeniyer’de Burhan Güvenç,

Sarıkaya Karayakup’da Dursel Erdoğan,

Çekerek Özükavak’ta Oğuz Ünal,

Boğazlıyan Uzunlu’da Turan Koç

Yozgat belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Kazım Arslan % 56

MHP adayı Uğur Bektaş % 38

BBP adayı Mustafa Çıtak % 2

Akdağmanedi belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 35

SP % 8

Aydıncık belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

MHP % 33

DP % 10

BBP % 7

Boğazlıyan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 39

CHP % 35

MHP % 23

Çandır belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 45

CHP % 30

MHP % 22

Çayıralan belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

CHP % 35

MHP % 15

Çekerek belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 52

DP % 20

MHP % 15

Kadışehri belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 47

SP % 38

MHP % 13

Saraykent belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 54

MHP % 43

Sarıkaya belediye seçim sonuçları 2014

MHP % 51

AK Parti % 45

Sorgun yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti % 55

MHP % 41

Şefaatli yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

MHP % 45

Yenifakılı yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti % 51

CHP % 26

MHP % 21

Yerköy yerel seçim sonuçları 2014

AK Parti % 48

MHP % 47