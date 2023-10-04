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Aktüel AK Parti vekilliği yapmıştı! Hayatını kaybetti! Eski AK Parti'li Tahir Öztürk kimdir?
Aktüel

AK Parti vekilliği yapmıştı! Hayatını kaybetti! Eski AK Parti'li Tahir Öztürk kimdir?

Yeniakit Publisher
2023-10-04 19:37:00 -
AK Parti vekilliği yapmıştı! Hayatını kaybetti! Eski AK Parti'li Tahir Öztürk kimdir?

Türk siyasetçi 23 ve 26. Dönem AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

AK Parti Vekilliği Yapmıştı! Hayatını Kaybetti!

AK Parti Elazığ Milletvekili Tahir Öztürk, Ankara’da kalp krizi geçirdi.

Ardından tedavi için Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Öztürk’ün kurtarılmadığı açıklandı.

Merhum Öztürk’ün cenazesi bugün memleketi Elazığ’a getirilecek.

Ardından 5 Ekim Perşembe günü de öğle namazında kılınacak cenaze namazının ardından Asri Mezarlığı’na defnedilecek.

Tahir Öztürk kimdir?
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Elazığ’da 2 Haziran 1950’de dünyaya gelen Öztürk, Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdi.

Öztürk, özel sektörde kurucu üyelik ve yönetim kurulu üyelikleri yaptı, 3 dönem Anavatan Partisi Elazığ İl Başkanlığı, 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Elazığ İzzet Paşa Vakfı Kurucu Üyesi olan Öztürk, İhsaniye Camii Derneğinin 2. başkanlığını yaptı.

Öztürk, 23. ve 26. dönemde Elazığ Milletvekili seçildi, KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.

Tahir Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıydı

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