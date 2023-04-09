AK Parti vekil listesinde flaş gelişme! Onlar aday gösterilmeyecek

AK Parti, milletvekili listesi hazırlıklarında sona geldi. Partide üç dönem kuralı genişletilse de 56 isim vekil olarak gösterilmeyecek.

Partide aday adaylığı başvurularının alındığı 13 Mart’ta başlayan liste hazırlıkları, üst komisyon çalışmalarıyla sonlanmak üzere.

CNN Türk’te yer alan habere göre vekil listesinde değişim oranının yüzde 50’nin üzerinde olması bekleniyor.

Ayrıca üç dönem kuralı genişletilerek uygulanacak. Hem kesintisiz üç dönem vekillik yapmış hem de geçmişte aralıklarla üç, dört, beş dönem vekillik yapmış ve halihazırda milletvekili olan 56 isim aday gösterilmeyecek.

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Bu isimler arasında Meclis Başkanı Mustafa Şentop, grup başkanı İsmet Yılmaz, parti kurmayları Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Meclis komisyon başkanları Akif Çağatay Kılıç, Cevdet Yılmaz’ın yanı sıra Mahir Ünal, Öznur Çalık, Süreyya Sadi Bilgiç de var.