AK Parti ve MHP'nin ortak mitingi başladı! Bahçeli CHP'ye seslendi: İzmir'i çantada keklik sanma!

AK Parti ve MHP, ilk ortak mitingini İzmir'de gerçekleştiriyor. Gündoğdu Meydanı'nda buluşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, halka hitap etti. Erdoğan, Bahçeli'nin konuşmasının ardından sahneye çıktı. Konuşmasını tamamlayan Bahçeli, CHP'nin İzmir'i çantada keklik sanmaması gerektiğini belirtti.

İşte Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

31 Mart 2019’da seçimlerine iki haftalık süre kala cumhur ittifakının Gündoğdu meydanında düzenlenen İzmir açık hava toplantısına katılmaktan onur duyuyorum. Bu seçimlerin ülkemize, İzmirimize, milli bekamıza hayırlı olmasını, kutlu ve nurlu bir dirilişe kaynaklık etmesini Rabbimden niyaz ediyorum.

Tarihin hiçbir döneminde rahat bırakılmadık. Tehlike ve tehditlerden mahrum yaşamadık. Devamlı üzerimize geldiler. Su uyudu düşman uyumadı. Ne husumet bitti, ne hain tükendi.

Bu hesabın bit tarafında Türk işlem medeniyeti ve büyük Türk milleti vardır. dİğer yanında zalimler, yerli işbirlikçileri vardır. Biz var olmak için tarihten feyzimizi aldık. Bekamız için ecdadımızdan gücümüzü aldık.

Milli mücadelenin duruşuyla cumhur ittifakına ruh verdik. Milli bekamız için bir araya geldik.

Cumhur ittifakı İzmir’in sinesinden çıkıp işgalcilere ilk kuşunu sıkan Hasan Tahsin’in gelecek umududur.

İzmir’i hiç kimse çantada keklik görmesin, arka bahçesi zannetmesin. Şımaranlara yolunu şaşıranlara 12 Eylül’ün mirasçılarına İzmir sırtını dönmeli. ;Daha müşfik bir yönetime kucağını açmalıdır. Bu irade cumhur ittifakıdır. Adayı da Nihat Zeybekçidir.

MHP bütün gücüyle imkanlarıyla cumhur ittifakının başarısı için çalışacaktır. İnşallah İzmir ağırlıklarından kurtulacaktır.

Yeni Zelanda’daki bir Vandal, bir barbar din kardeşlerimizin namaz kıldığı esnada kurşun yağmuruna tutmuştur. Bu şerefsiz teröristin katliam silahının üzerinde Türk yiyici ifadesi dikkatlerden kaçmamıştır. Haçlı seferleri sırasında kullanılan Tanrı bunu istedi sözü bir kez daha gündeme getirilmiştir. Karşımızda bir sapıktan, teröristten ötesi vardır. Bu Haçlı kalıntısı Türk milletine tehdit dolu mesajlar yazmıştır. İstanbul’a Konstantinopolis diyen alçak Ayasofya’nın minarelerinden kurtulacağını şerefsizce iddia etmiştir. Ey Haçlılar biz buradayız. Gelin de görelim. Bekliyoruz sizi. Hadi gelin de kanınızda boğalım. Beka sorununu görmeyen çapulcular nasılsınız, iyi misiniz? Hiç kimse beka sorunu yok demesin. Kan dökülen masum kardeşlerimiz değil hepimiziz. Şimdi anlaşıldı mı beka niye önemli. Şimdi yerine oturdu mu 31 Mart seçimlerinin niçin beka seçimi olduğu. Yegane güvence cumhur ittifakıdır. El ele verirsek Türkiye’yi yenemezler.

Çanakkale’de tarih yazarak düşmanlara geçit vermeyen kutlu ceddimiz gibi bugün de cumhur ittifakı halinde benzer tehditlerle mücadele ediyoruz. Bu kez maruz kaldığımız ileri tehlikeler daha sinsidir.

Tarihi bilmeden bugünü anlamaya isabet yoktur. Çanakkale dönemi küresel güçlerin milletlerimizi en zayıf olduğunu zannettikleri dönemde başlattıkları saldırının püskürtülmesi demektir.

Bugün karşımıza yeniden çıkanlar dün İzmir’de denize dökülenlerdir. Biz buna müsaade edemeyiz.

Ezanımızın kesilmesini nifak ile bin yıllık kardeşliğimizin bozulmasını sineye çekemeyiz.

Biz Çanakkale ile milletçe kahraman olduk ve kahraman millet ünvanına kavuştuk. Çanakkale her karış toprağına bir yiğidin uzandığı dünyanın en büyük şehitliğidir.