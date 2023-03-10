AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan seçim kararı... Erdoğan duyurdu

Türkiye 14 Mayıs'ta seçime gidiyor. Tarihi seçim için imzayı atan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın aldığı kararı duyurdu.

Erdoğan açıklaması şu şekilde:

Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD'ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır.

Seçim çalışmaları için hazırladığımız bütün müzikleri yasaklıyoruz, müziksiz bir kampanya olacak, ikili görüşmeler suretiyle bu kampanyamızı sürdüreceğiz.