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AK Parti varlık barışını altı ay daha uzatacak teklifi TBMM’ye sunacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Varlık barışının süresini altı ay daha uzatarak 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatmayı teklif ediyoruz” dedi.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:20
AK Parti varlık barışını altı ay daha uzatacak teklifi TBMM’ye sunacak

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Varlık barışının süresini altı ay daha uzatarak 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatmayı teklif ediyoruz” dedi.


AK Partili Mehmet Muş, TBMM’de yaptığı basın açıklamasında, 32 maddeden oluşan kanun teklifini TBMM Başkanlığına vereceklerini kaydetti. Muş, “Varlık barışının süresini altı ay daha uzatarak 31 Aralık 2019 tarihine kadar uzatmayı teklif ediyoruz. Aynı şekilde basit usulde vergilendirilen esnaflarımız var. Esnaflarımızın müracaatı halinde gider kısmına bakılmaksızın gelirlerinin belli bir kısmında vergi vermesinin önünü açıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kanunu’nda değişikliğe gidiyoruz. Yedek akçe olarak ayrılan oranlarda Ticaret Kanunu ile uyumlu hale getiriyoruz ve yüzde 10 oranında yedek akçe ayrılmasını öngörüyoruz. Bu aynı zamanda Ticaret Kanunu ile uyumlu hale gelmiş olacaktır. Zorunlu karşılıklarla ilgili pasif tarafında değil, aktif tarafına da bakmak suretiyle karşılıklarını belirlenmesi ile ilgili Merkez Bankasına yetkiler vermeyi teklif ediyoruz” dedi.


Muş, yurt dışına çıkışlarda ödenen miktarın artırılacağını söyleyerek, “Yurt dışına çıkış harcı 15 TL’ydi. Bunun 50 TL’ye çıkarılmasını kanun teklifi içerisinde sunmuş bulunmaktayız. Klonlanmış telefonlar var. Klonlanmış telefonlar dört ay içinde kapatılacak. Bu telefonları olan telefonlar sisteme dahil olabilmesi için dört ay içinde kapatılacak ve vatandaşlar bir yıl içinde müracaat etmeleri halinde sisteme 250 lira yatırmaları durumunda entegre edilecektir. Mali sistemde bulunan firmaların borçlarının yapılandırılmasıyla alakalı düzenleme getiriyoruz. Süresi iki yıl olacaktır” ifadelerini kullandı.


Merkez Bankası eski Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasına ilişkin eleştirilere yönelik Muş, “703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 35. maddesinde bir değişiklik yapıldı. ‘Cumhurbaşkanınca süreli atanan üst düzey kamu yöneticileri kanunlarda öngörülen görevden alma gerekçesi yanında kurumsal hedeflerde ulaşılamaması nedeniyle görev süresi dolmadan görevden alınabilirler.’ Cuma günüden itibaren Merkez Bankası Başkanının görevden alınmasının kanunsuz, hukuksuz olduğu ile ilgili birçok açıklama yapıldı, bunlar doğru değildir. Yapılan 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 375 Kanun Hükmünde Kararname’nin ek 35. maddesi düzenleme yapılmak suretiyle kendi kanallarında görevden alınma sebeplerinin yanında cumhurbaşkanına yetki verilmektedir. Yapılan tasarruf cumhurbaşkanı yetki çerçevesinde yapılmıştır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:20
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