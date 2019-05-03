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AK Parti Van Milletvekili Gülaçar: Vatansever Kürtler bekayı tercih etti

31 Mart Seçimleri sonuçlarını değerlendiren AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Kürtler Türkiye'nin birlik ve beraberliğinden yana karar vermiştir. Belki de seçimin konuşulması gereken en önemli başarısı budur." dedi.

03 Mayıs 2019 Cuma 01:07

 Taha Emre Özdemir  Yeniakit.com.tr 

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, yeniakit.com.tr'ye açıklamalarda bulundu. 31 Mart Seçim sonuçlarını değerlendiren Gülaçar, Cumhur İttifakı'nın Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyük bir başarı elde ettiğini söyledi.

Gülaçar, "Ağrı, Şırnak gibi birçok ilde iyi bir başarı elde elde ettik. Onların yanı sıra Hakkari'de il ve Yüksekova hariç ilçelerin tamamını almış olduk. Güneydoğu'da oylarımızı hatırı sayılır şekilde arttırdık." dedi.

'Kürt halkı 31 Mart'ta devletinin yanında yer aldı'

Kürt halkının PKK'lı olmadığını ifade eden Gülaçar, "Kürt halkı PKK'yı sevmiyor. Halkımız bütün zor zamanlarda olduğu gibi 31 Mart'ta da devletinin yanında yer aldığını bir daha göstermiştir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar sözlerine şöyle devam etti:

"Kürtler Türkiye'nin birlik ve beraberliğinden yana karar vermiştir. Belki de seçimin konuşulması gereken en önemli başarısı budur. Cumhurbaşkanımızın dillendirdiği beka sorununun varlığına ciddi bir destek vermiştir. Halkımıza teşekkür ediyor ve Allah razı olsun diyoruz."

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 01:07
  1. Şırnak
  2. Hakkari
  3. Ağrı
  4. AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar

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