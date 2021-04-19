  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti ücretsiz yaptı, İBB engelledi! "İnatla vatandaşı mağdur ediyorlar"
Gündem

AK Parti ücretsiz yaptı, İBB engelledi! "İnatla vatandaşı mağdur ediyorlar"

Beylikdüzü Belediyesi’ndeki AK Partili meclis üyeleri ilçede bulunan bir park alanını vatandaşların ücretsiz bir şekilde kullanmasını sağladı. CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yürüttüğü İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise bir skandala imza atarak araçların alana girişini yasakladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:44:00 -
AK Parti ücretsiz yaptı, İBB engelledi! "İnatla vatandaşı mağdur ediyorlar"

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları mağdur eden uygulamalarına bir yenisi daha ekledi. Beylikdüzü Belediyesi'ndeki AK Partili meclis üyeleri daha önce özel bir işletmenin elinde olan ve ücretli olan park alanını vatandaşların ücretsiz bir şekilde kullanmasını sağlamıştı.

Yakuplu Mahallesi'nde bulunan alana araçlarını güvenli bir şekilde alan park eden vatandaşlar ise alınan kararı memnuniyetle karşılamıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise skandal bir işe imza atarak park alanını İETT Peron Alanı yaptı. Ayrıca alanın E-5 girişini kapatan İBB, araçların alana girişini de engelledi. Yaşanan gelişmeye vatandaşlar tepki gösterdi.

"İnatla vatandaşı mağdur ediyorlar"

AK Parti Beylikdüzü Belediye Meclis Üyesi Neşat Ateş, vatandaşların mağdur edildiğini belirterek, "Burası Mevlüt Uysal döneminde yapılan ve vatandaşların ücretsiz bir şekilde kullandığı bir park alanıydı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu burayı özel bir işletmeye verdi. Bu sorunu belediye meclisine ilettim. Soru önergesi verdik, kabul etmediler. Daha sonra durumu kaymakamlığa ilettik ve alanı vatandaşların ücretsiz bir şekilde kullanmasını sağladık. Bu duruma tahammül edemeyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık alanı tekrar ücretli bir hale getirdi. İnatla vatandaşı mağdur ediyorlar. Ayrıca sunduğumuz hizmeti de gölgelemek istiyorlar" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müslüman ülke Türkiye kararını duyurdu! Resmen geliyorlar
Dünya

Müslüman ülke Türkiye kararını duyurdu! Resmen geliyorlar

Afganistan Meclis Başkanı Mir Rahman Rahmani, Türkiye'de düzenlenecek olan barış konferansına ilişkin dikkat çeken bir açıklama geldi...
Teşkilat'tan peş peşe kötü haberler!
Medya

Teşkilat'tan peş peşe kötü haberler!

TRT'nin Teşkilat dizisinde koronavirüs şoku yaşanıyor. Sabah saatlerinde Hulki karakterini oynayan Nihat Altınkaya'nın koronavirüse yakaland..
Her şey Yunan-Fransız oyunuymuş! Planlanmış kriz
Gündem

Her şey Yunan-Fransız oyunuymuş! Planlanmış kriz

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın, Türkiye ziyareti sırasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği basın toplantısı..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay