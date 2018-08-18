AK Parti tüzüğü resmen değişti! Dikkat çeken 'seçim ittifakı' detayı

AK Parti'nin 6. Olağan Büyük Kongresi'ndeki tüzük değişikliği ile 24 Haziran seçimlerinde yapılan siyasi parti seçim ittifakı tüzüğe girdi.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen kongrede, Tüzük Değişikliği Komisyonunca hazırlanan parti tüzüğünün bazı maddelerine ilişkin değişiklik teklifi kabul edilerek yürürlüğe girdi. Buna göre, tüzüğün 62. maddesinin 1. fıkrasında yer alan "550" ibaresi "600" olarak değiştirildi. Tüzükte söz konusu bölüm "Seçilmesi gereken toplam delege sayısının yarısı olan 550 delegelik, illerden seçilecek milletvekili sayısına göre illere tahsis edilir." şeklindeydi.

Tüzüğün 79. maddesinin 7. fıkrasından sonra "Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeliği ile Cumhurbaşkanı Yardımcılığı veya Bakanlık görevi aynı kişide birleşemez. Bu görevlerden birine atanan MYK üyesinin üyeliği, atama kararının Resmi Gazete'de yayımlandığı gün kendiliğinden sona erer." fıkrası eklendi ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirildi.

Tüzüğün 97. maddesindeki mevcut fıkranın başına 97/1 olarak "İl başkanı, il genel meclisi grubunun ve büyükşehir ve il (merkez ilçe) belediye meclisi grubunun başkanıdır. Merkez ilçeler hariç ilçelerde ilçe başkanı ilçe belediye meclis grubunun; beldelerde ise belde başkanı belde belediye meclis grubunun başkanıdır. İl, ilçe ve belde başkanının katılamadığı grup toplantılarına 95 ve 96. maddelere göre meclis üyeleri arasından seçilmiş grup başkan vekili başkanlık eder." eklendi.

SEÇİM İTTİFAKINA TÜZÜKTE YER VERİLDİ

Tüzüğün altıncı kısmının birinci bölümünün başlığı "Seçimlere katılma ve seçim ittifakı" şeklinde değiştirildi.

Bu kısma, "Milletvekili seçimlerinde seçimlere katılma yeterliliği taşıyan siyasi partiler ile ittifak yaparak seçime katılmaya, ittifak protokolünü onaylamaya veya ittifaktan vazgeçmeye karar verme yetkisi Merkez Karar ve Yönetim Kuruluna aittir." maddesi eklendi. Böylece seçim ittifakı AK Parti tüzüğüne eklenmiş oldu.

Tüzükte başka siyasi parti üyelerinin parti listesinden aday gösterilmesine ilişkin düzenleme de yapıldı.

"Milletvekili seçimine katılma şartlarını taşıdığı halde seçime katılmayan bir parti üyesinin, Partimiz listesinden aday gösterilmesine karar verme yetkisi MKYK'ye aittir. Ancak karardan önce üyenin ve partisinin ayrı ayrı yazılı muvafakatlerinin alınması zorunludur." maddesi de tüzüğe ilave edildi.

Öte yandan, tüzüğün onuncu kısmında yer alan 148,149 ve 150. maddeleri bölüm başlığıyla birlikte Anayasa'da yapılan değişikliğe uyum sağlamak amacıyla yürürlükten kaldırıldı.