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AK Parti Türkeli belediye başkan adayı 2019

AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı. Peki AK Parti Türkeli belediye başkan adayı kim oldu?

12 Ocak 2019 Cumartesi 18:08
AK Parti Türkeli belediye başkan adayı 2019

AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları son dakika belli oldu. AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları 2019 listesi açıklandı. Peki AK Parti Türkeli belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti Sinop Durağan ilçe belediye başkan adayı son dakika. AK Parti 24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimlerinde de sandıktan başarıyla çıkmak istiyor. MHP ile yerel seçimlerde ittifak arayışına girilmiş ancak, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacağı açıklanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine yeniden bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin görüşmesinde ittifak için yeniden karar kılındı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğantarafından açıklanan listeye göre, AK Parti Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi, Yozgat’da Celal Köse, Ağrı’da Savcı Sayan, Aksaray’da Enver Dinçer, Bilecik’de Nihat Can, Sivas’da Hilmi Bilgin, Siirt’te Ali İlbaş, Van’da Necdet Takva’yı aday gösterdi.

AK Parti Sinop belediye başkan adayı kim oldu?

AK Parti'nin açıklanan belediye başkan adayları arasında Sinop belediye başkan adayı da var. AK Parti Sinop belediye başkan adayı il başkanı Ali Çöpçü oldu. AK Parti Durağan belediye başkan mevcut başkan Veysel Şahin oldu.

AK Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları 2019 yerel seçim

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 18:08
  1. Aksaray
  2. Yozgat
  3. Van
  4. Sivas
  5. Siirt
  6. İzmir
  7. Bilecik
  8. Ankara
  9. Ağrı
  10. AK Parti Durağan belediye başkan adayı
  11. AK Parti Boyabat belediye başkan adayı
  12. AK Parti Saraydüzü belediye başkan adayı
  13. AK Parti Dikmen belediye başkan adayı
  14. AK Parti Gerze belediye başkan adayı
  15. AK Parti Ayancık belediye başkan adayı
  16. AK Parti Türkeli belediye başkan adayı
  17. Ak Parti Sinop
  18. Ak Parti Sinop belediye başkan adayı
  19. Ak Parti Sinop ilçe belediye başkan adayları
  20. Ahmet Kılıçaslan
  21. Şefik Çakıcı
  22. Hasan Peker
  23. Ali Çöpçü
  24. Adnan Acar
  25. Cevat Şensoy
  26. Veysel Şahin
  27. Mehmet Uzun
  28. Recep Ak

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