AK Parti treninden inen Akif Beki yine saçmaladı! Bunu ancak rüyanda görürsün

Bir dönem Tayyip Erdoğan’ın basın sözcülüğünü yapan Akif Beki, yine saçmaladı. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’ın haksız yere hapiste yattığını ileri süren Beki, Tayyip Erdoğan ile Özgür Özel arasındaki görüşmeyi merkeze aldığı Karar gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP lideri Özel’in AK Parti Genel Merkezi’ndeki görüşmesini beklerken yazıyorum.

Görüşmenin gündeminde Gezi davasından yatanlar olacak mı, olmayacak mı?

Çünkü olması, tam da bugünler için içeride tutuldukları gibi korkunç bir şayiayı pekiştirecek.

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(…) Yarın DEM Parti’yle Anayasa müzakerelerinde de Demirtaş’ın tahliyesi mi masaya konacak?

Siyasi tavrı, görüşü, kimliği ne olursa olsun haksız yere yatan herkesin, bugünden tezi yok salıverilmesini savundum, savunuyorum.

Fakat insanların hakkı, hukuku, özgürlüğü siyasetçilerin al-ver konusu yapılırsa nesini savunayım! (…)”