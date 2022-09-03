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Gündem AK Parti tepki gösterdi, Oğuzhan Uğur tükürdüğünü yaladı
Gündem

AK Parti tepki gösterdi, Oğuzhan Uğur tükürdüğünü yaladı

Youtube'da siyasilerle program yapan ve türlü manipülasyon-provokasyonlara imza atan Oğuzhan Uğur, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'nin prompter kullandığını söyledi. AK Partili Eyyüp Kadir İnan ise Uğur'un paylaşımına tepki gösterdi. Uğur bunun üzerine paylaşımını sildi.

Yeniakit Publisher
2022-09-03 13:06:00 -
AK Parti tepki gösterdi, Oğuzhan Uğur tükürdüğünü yaladı

Youtube'da siyasilerle röportaj yapan ve türlü manipülasyon-provokasyonlara imza atan Oğuzhan Uğur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de programına katılmasını istedi. Uğur, "Erdoğan ve Bahçeli'nin prompter kullanmadan yayınlara katılmadığını" da iddia etti. 

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Uğur'un sözleri sonrası paylaşım yaptı. İnan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 1,5 sene içinde 23 kere gençlerle bir araya geldiğini, bu buluşmaların soru ve cevap bölümünün hiçbirinde prompter kullanmadığını" belirtti.

Ayar verdi

Oğuzhan Uğur, İnan'ın paylaşımına, "24. olmaya talibiz" yanıtını verdi. 

İnan, Uğur'a, "Irkçı, İslamofobik ve en temel insan hakkını bile aşağılayıcı bir dille alaya alan kişi ve kurumların taleplerini değerlendirmeye dahi almıyoruz. Yine de teşekkürler. Size kolay gelsin" yanıtını verdi. 

Paylaşımını silmek zorunda kaldı

Twitter'daki bu açıklamaların ardından, Oğuzhan Uğur'un "prompter" iddiasıyla ilgili tweetini sildiği görüldü.

 

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