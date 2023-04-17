  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül’ün eşi Tamer Koncagül hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül’ün eşi Tamer Koncagül hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-04-17 19:14:00 -
AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül’ün eşi Tamer Koncagül hayatını kaybetti

Tekirdağ’da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül’ün eşi Tamer Koncagül, son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ’da yaşayan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül’ün eşi Tamer Koncagül (54), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Tamer Koncagül için Süleymanpaşa ilçesindeki Rüstem Paşa Camii’nde düzenlenen cenaze töreninde, Milletvekili Koncagül ile kızları Merve ve Şevval taziyeleri kabul etti. İkindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Tamer Koncagül’ün cenazesi Eski Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un yanı sıra Tekirdağ Vali Vekili Kaan Peker ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da katıldı.

İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş
İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İstanbul'da bir rezalet daha! CHP’li belediyeden KHK’lılara 18 bin diğer çalışanlara 8 bin 500 maaş

CHP'nin adayı olan Sarıgül'e AK Parti şoku
CHP'nin adayı olan Sarıgül'e AK Parti şoku

Gündem

CHP'nin adayı olan Sarıgül'e AK Parti şoku

Saadet Partili belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Saadet Partili belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Gündem

Saadet Partili belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23