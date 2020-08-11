AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Turan, CHP'li belediye başkanlarıyla görüştü:

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'de görev yapan CHP'li belediye başkanlarıyla bir araya gelerek "Siyasi rekabet, siyasi farklılıklar elbette olacak ancak bu kadim şehirde asıl rekabet hizmet yarışı olmalıdır. Polemiklerle zaman kaybetmemeliyiz." dedi.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda konuşan Turan, şehrin tüm sorunlarının çözümünde belediyenin hangi partide olduğuna bakmaksızın destek verdiklerini ve çözüm üretmeye gayret ettiklerini söyledi.

Turan, Çanakkale'nin özel bir şehir olduğunu vurgulayarak, "Siyasi rekabet, siyasi farklılıklar elbette olacak, ancak bu kadim şehirde asıl rekabet hizmet yarışı olmalıdır. Polemiklerle zaman kaybetmemeliyiz." ifadesini kullandı.

Çanakkale için gerçeğe dönüştürmek istedikleri daha birçok hayalleri olduğunu belirten Turan, şöyle devam etti:

"Şehrimizin her sorununa hassasiyet gösteriyoruz. Son yıllarda hayata geçirilen önemli projelerle beraber sınıf atlayan şehrimiz, marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çanakkale'mizin tarım, turizm, sanayi, ulaşım, tarih gibi alanlarda gücüne güç katmaya devam ediyoruz. Troya Müzesi, simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü, Gıda OSB’si, verimli toprakları, doğal güzellikleri ve sahip olduğu tarihi hazineleri gibi değerler, bu yarıştaki en önemli güç kaynakları. Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşunun 7'si Çanakkale'mizde bulunuyor. Çeşitli sanayi kollarında üretim yapan 900 firma var. Tarıma dayalı sanayinin ihtiyaç duyduğunu birçok tarımsal ürün Çanakkale'mizde yetiştirilmekte. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ile Çanakkale Teknopark kente en çok önemsenen sanayi stratejilerinden Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesinde önemli bir role sahip. Bizlerin bu topraklar üzerinde bir hayali var ve eminim sizlerin de hayalini kurduğu bir Çanakkale var. Hayallerimize ulaşmak için çalışıyoruz. 2019 yılı içerinde şehrimizin genelinde 176 kilometre asfalt, 100 bin metrekareden den fazla parke taşı döşemesi yapıldı. Her iki projenin toplam maliyeti 25 milyon lira. Daha hayal bile edilemeyen birçok yatırım ve projeyi şehrimize taşıyacağız."



- "Hizmette parti ayrımı yapmıyoruz"

Bülent Turan, Çanakkale'ye hizmet noktasında hiçbir parti ayrımı yapmadıklarını hatırlatarak, "Söz konusu hemşehrilerimize, kadim şehrimize hizmetse siyasi farklılıklar ortadan kalkmalı. CHP’li belediyeler olsun, İYİ Partili belediyeler olsun, gelen taleplerde hiçbir zaman desteğimizi esirgemedik. Kapımız her zaman sonuna kadar açık oldu. Hemşehrilerimiz için parti ayrımı gözetmedik. Bakınız, hepimiz bu toprakların insanıyız. Şu anda aynı masanın etrafındayız. Yarın görevlerimiz bittiğinde bugün yaptıklarımızla hatırlanacağız." diye konuştu.

Turan, bu toplantıyı yapmalarındaki amacın tüm ilçeleri tek tek değerlendirerek, sorunları masaya yatırıp çözüm bulmaya çalışmak olduğunu ifade etti.

Görüşmenin verimli geçtiğini vurgulayan Turan, "Belediye meclislerinde siyasi polemiklerden, tartışmalardan uzak, hizmetlerin konuşulduğu bir toplantı olması temennimizdir. Kurumlar arası diyaloğun artırılması olumlu bir atmosfer oluşturacaktır. Büyük vizyon projeler AK Parti’nin değil, hepimizin değeri. Dolayısıyla bu projelere sahip çıkmak, çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak da faydalı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Belediye başkanları da toplantıyı önemli bulduklarını dile getirdi.

Toplantıya CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da arasında yer aldığı ilçe belediye başkanları katıldı.







