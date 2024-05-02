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Tarım "AK Parti tarımı bitirdi" diyorlardı... Kuyruğa bakın!
Tarım

"AK Parti tarımı bitirdi" diyorlardı... Kuyruğa bakın!

Yeniakit Publisher
2024-05-02 22:54:00 - 2024-05-02 22:59:56
"AK Parti tarımı bitirdi" diyorlardı... Kuyruğa bakın!

AK Parti için "tarımı bitirdi" diyenleri rezil eden görüntü... AK Partili Kocasinan Belediyesi'nin domates fidesi hediyesi büyük ilgi gördü.

Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından dağıtılan domates fidelerinden almak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. 550 bin domates fidesinin dağıtıldığı etkinlikte, sıraya giren yaklaşık 5 bin kişi, bir kilometrelik kuyruk oluşturdu.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, fide dağıtımında vatandaşların erken saatlerde sıraya girdiğini belirterek, "Kalabalığın asıl nedeni organik olan, hibrit olmayan, bu topraklarda yetişen Karahıdır domatesinin yeniden dağıtılıyor olması" dedi. 


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