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AK Parti Şuhut heyetinden sebze pazarına ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Sebze Pazarını dolaşarak pazar esnafının ve halkın sorunlarını dinledi.

17 Mart 2019 Pazar 16:03
AK Parti Şuhut heyetinden sebze pazarına ziyaret

Afyonkarahisar Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İlçe Sebze Pazarını dolaşarak pazar esnafının ve halkın sorunlarını dinledi.


Şuhut Belediye Başkanı ve AK Parti Şuhut Belediye Başkan Adayı Recep Bozkurt 31 Mart 2019 Yerel Seçim çalışmalarına Şuhut İlçe Sebze Pazarı ziyareti ile devam etti. Bu hafta İlçe Sebze Pazarını ziyaret eden Başkan Bozkurt’a, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, AK Parti Şuhut Kadın Kolları Başkanı Nuriye Akkaya, AK Parti Şuhut Gençlik Kolları Başkanı Selçuk Çatalkaya, AK Parti Şuhut İl Genel Meclisi Adayları Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Adil Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri eşlik etti. Pazar esnaflarını tek tek dolaşarak hayırlı işler dileyen Başkan Bozkurt, esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını da dinledi. Pazar esnaflarının tek sorunu olan Kapalı Pazar Yeri konusuna değinen Başkan Bozkurt, çalışmalarda sona gelindiğini belirterek müjdeyi de vermiş oldu.


Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, "İlçemizde geniş kapsamlı Kapalı Pazar Yeri yapım çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda açılış merasimini gerçekleştirerek halkımızın hizmetine sunacağız. Bu günde ziyaretimizde AK Parti Şuhut İlçe Teşkilatımızla beraber İlçe Sebze Pazarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın ve halkımızın sorunlarını dinledik. Pazar esnafımız özellikle kapalı pazar yeri konusunda bizden taleplerde bulunmuştu. Biz de bu konudaki çalışmalarımızı gerçekleştirerek en kısa zamanda Kapalı Pazar Yerini esnaflarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 16:03
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