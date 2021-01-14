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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Uygur Türkleri' açıklaması
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Uygur Türkleri' açıklaması

AK Parti MKYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada tartışma konusu olan Çin'le Türkiye arasında yapılan ‘suçluların iadesi’ anlaşmasıyla ilgili, "Uygur Türklerine karşı bir olumsuz tutum söz konusu olduğunda buna karşı susmamız ya da görmezden gelmemiz söz konusu değildir. Bu konudaki hassasiyetimizi Çin’le de paylaşıyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-01-14 18:10:00 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'Uygur Türkleri' açıklaması

AK Parti MKYK sonrası önemli açıklamalarda bulunan Sözcü Ömer Çelik, Çin'le Türkiye arasında yapılan ‘suçluların iadesi’ anlaşmasıyla ilgili çıkan provokasyonlara tepki göstererek, "Uygur Türklerine karşı bir olumsuz tutum söz konusu olduğunda buna karşı susmamız ya da görmezden gelmemiz söz konusu değildir. Bu konudaki hassasiyetimizi Çin’le de paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çin'le 'suçluların iadesi' anlaşması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Çin’le Türkiye arasında yapılan ‘suçluların iadesi’ anlaşmasıyla ilgili sorulan soruya da cevap verdi.

Çelik'in açıklamları şu şekilde:

Bu anlaşma gündeme getirilerek sanki Türkiye, Uygur Türklerine karşı bir tutum alıyormuş gibi propaganda yapılıyor.

Bu anlaşma pek çok ülkeyle yaptığımız olağan, uluslararası hukuka uygun bir suçluların iadesi anlaşmasıdır. Bizim bu şekilde 32 ülkeyle anlaşmamız var.

Türkiye tarafında karar merci yüce Meclis’tir. Uygur Türkü kardeşlerimize karşı bir anlaşma gibi sunulması son derece yanlıştır. Bu suçluların iadesiyle ilgilidir.
Uygur Türklerine karşı bir olumsuz tutum söz konusu olduğunda buna karşı susmamız ya da görmezden gelmemiz söz konusu değildir. Bu konudaki hassasiyetimizi Çin’le de paylaşıyoruz.

O anlaşmanın bu şekilde yorumlanması çok yanlış bir değerlendirme olur.

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