AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten net mesaj: Hesap makinesi ile gezeceğinize anayasa ile gezin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, basın toplantısı düzenledi.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

İsrail Başbakanının yaptığı resmen dünyada büyük çatışmaları tetikleyecek, büyük gerilimlere imza atacak bir olaydır.

İsrail Başbakanı, yine pervasız saldırganlığını ortaya koydu.

Bütün bir Orta Doğu'yu ateşe verecek, bütün bir dünyayı ateşe verecek çılgınca sözleri seçim malzemesi olarak İsrail'in içindeki aşırı sağcılardan destek alma amacıyla söyledi. Bu ilhak kararı, dünyanın başka yerlerinde de başka unsurları tetikleyecektir.

Saldırmadığı bir değer, saldırmadığı uluslararası topluma ait herhangi bir tanım yok. Burada şunu sormak gerekiyor. BM ne işe yarıyor, BMGK ne işe yarıyor?

Yerel seçimler

Her gün yeni bir kılıkta, yeni bir ört bas etme faaliyetiyle önümüze gelen hukuka aykırı, siyasetin temel prensipleriyle uyuşmayan bir takım açıklamalar görüyoruz.

İtiraz sürecini küçümsemeye çalışıyorlar.

İkide bir 'biz kazandık' diyorlar. Peki bu kadar rahatsanız, oyların sayılması konusunda bu telaşınız niye?

Süreç yargı denetimi altında.

YSK karar verecek

'Cumhurbaşkanı ile iyi geçineceğim' gibisinden bir cümle de sık sık tekrarlanıyor. Arkasından da Sayın Cumhurbaşkanımıza çağrı yapılarak, 'sürece katkıda bulunun' diyor. Cumhurbaşkanımız devletin başıdır. Cumhurbaşkanımızı YSK süreci ile ilgili bir müdahaleye çağırmak, 'katkıda bulunun' sözü altında, son derece yanlış, son derece sakıncalı, bir siyasetçinin bilmesi gereken en temel prensiplere aykırı davranıştır.

Sürecin patronu YSK'dır, onlar karar verecek.

Her seçimden sonra CHP yöneticilerinin ve sözcülerinin vatandaş AK Parti'ye ne mesaj verdi sözleri odak noktalarının CHP değil AK Parti olduğunu gösteriyor.

Cumhur İttifakı'nın ve partimizin birinciliğinin açıkça tescil edildiği bu durumda, CHP yöneticilerinin kendilere bakması ve kendilerine verilen uyarıyla uğraşması gerekir.

Bu hafta son derece vahim açıklamalar yaptılar.

15 seçimdir vatandaşımız bizi birinci parti yaptı, bu bir rekordur.

CHP'nin açıklamaları suçtur

Bu sürece saygı gösterme meselesi, demokrasiye kimin ne kadar saygılı olduğunu ifade etme sürecidir.

Sandıktan kim çıkarsa ona saygı göstereceğiz.

YSK'ya telkin, tehdit içeren açıklamalar suçtur.

YSK'nın varlığına dönük tehdit açıklamasıyla esasında kendi varlığınızı da oluşturan siyasi partileri de oluşturan hukukla kavga ediyorsunuz, o hukuka meşruiyetini veren millet iradesiyle de kavga etmiş oluyorsunuz.

Hesap makinası ile gezeceğinize anayasa ile gezin. Yanılmayalım diye hesap makinası ile çıkıyorsunuz ama eski zihniyetinizi devam ettirerek toplayacağınız yerde çıkarma yapıyorsunuz, böleceğiniz yerde çarpma yapıyorsunuz. matematikten anlıyoruz diyorsunuz toplama yapılacak yerde çıkarma yaparsanız bölme yapacağınız yerde çarpma yaparsanız bu nasıl matematiktir, onun izahı sözkonusu değil. Kürsüye çıkarken anayasa ile çıkmanızda, kürsüde konuşurken de anayasanın 138. maddesinin önünüzde olmasında fayda var.

YSK, CHP'nin tüzüğüne göre karar vermeyecek.

Ayrıntılar geliyor...