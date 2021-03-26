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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama

Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik yapılan saldırıyı kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 19:14:00 - 2021-03-26 19:37:06
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Güney Kıbrıs'taki cami saldırısına kınama

AK Parti MKYK ve MYK Üyesi-Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz” dedi.

Cami saldırısına kınama

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Güney Kıbrıs’ta Limasol kentinde bir camiye yönelik gerçekleştirilen çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cami duvarına haç çizip “Türklere ölüm” tehditleri savurmak insanlık düşmanı ırkçı bir zihniyetin ilkel yansımasıdır. Bu saldırıları cesaretlendiren odakları biliyoruz. Not ediyoruz. En güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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