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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Diyarbakır'da parti binasına saldırıyla ilgili açıklama
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Diyarbakır'da parti binasına saldırıyla ilgili açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde partilerinin binasına yönelik saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 00:04:00 - 2021-06-19 00:13:35

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Diyarbakır'ın Hani ilçesinde partilerinin binasına yönelik saldırıyı lanetlediklerini bildirdi.

Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Partimizin Diyarbakır Hani ilçe binasına yönelik saldırıyı lanetliyoruz. Her türlü provokasyonu yenecek güce sahibiz. AK Parti dimdik ayaktadır. AK Parti Diyarbakır teşkilatı dimdik ayaktadır. AK Parti Hani ilçe teşkilatı dimdik ayaktadır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin birliği ve dirliği için çalışmaya devam edeceğiz. Provokasyonları yene yene bugünlere geldik. Aynı iradeyle geleceğe yürüyoruz."

Ne oldu?

AK Parti Hani İlçe Başkanlığına kimliği belirsiz bir kişi tarafından molotofkokteyli ile saldırı düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, saat 21.00 sıralarında Hani İlçe Başkanlığına molotofkokteyli saldırı yapıldı. Saldırı esnasında partililerin içeride olduğu ancak kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

 

 

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