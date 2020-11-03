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Aktüel AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP yönetimine kınama:
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP yönetimine kınama:

"CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 'Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz" - "CHP yönetimi, FETÖ'cülerin yalanlarını kürsüden dillendirmeleriyle yüzleşmeli ve herkesten özür dilemelidir"

Yeniakit Publisher
2020-11-03 11:59:43 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP yönetimine kınama:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 'Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yine örgütlü bir CHP iftirası ile karşı karşıya olduklarına belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem bölgesini ziyaret görüntülerini FETÖ'cü hesapların müzik montajlayıp servis ettiğine dikkati çeken Çelik, Erdoğan'ı, FETÖ'cü hesapların yalan ve montajla hedef aldığını vurguladı.

Bu yalanların CHP kürsüsünden kamuoyuyla paylaşıldığının altını çizen Çelik, "CHP Sözcüsü, Cumhurbaşkanımız hakkında konuşurken 'Bebekler enkaz altındayken müzik çaldırıyor' diyerek, çirkin ve ahlak dışı bir yalana imza attı. Bu çirkin yalanı şiddetle kınıyoruz. Bu ahlak dışı yalanı lanetliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, depremin olduğu ilk andan itibaren tüm devlet imkanlarını İzmir için seferber edip bizatihi İzmir'e giderek sahadaki ekiplerin yanında yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu şekilde dil uzatılmasının CHP'nin yalan siyasetinin son örneği olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"CHP yönetimi siyasi montaja uygun her türlü siyasi operasyona elverişli bir yapıya dönüşmüştür. CHP yöneticilerinin Türkiye karşıtlarıyla iş birliği zincirine yeni bir halka daha eklenmiştir. Yalan siyasetinin başka bir izahı olamaz. Uzun süredir CHP yönetiminin siyasi rekabet değil husumet peşinde olduğunu vurguluyoruz. CHP yönetiminin husumetinin, depremzede evlatlarımızı yalanlarına alet edecek seviyeye düşmesi, tüm insani değerlere hakarettir. CHP'nin yaptığı kesinlikle siyasi muhalefet değildir ve afet anında tüm kurum ve kuruluşlarıyla harekete geçen Türkiye Cumhuriyeti devletinin çabalarına da saygısızlıktır. CHP yönetimi, FETÖ'cülerin yalanlarını kürsüden dillendirmeleriyle yüzleşmeli ve herkesten özür dilemelidir."


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