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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Altındağ açıklaması
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Altındağ açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Altındağ'da yaşanan provokasyona ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 12:29:00 - 2021-08-12 12:33:17
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Altındağ açıklaması
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşanan provokasyona ilişkin açıklama yaptı.
 
Çelik, "provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor" ifadesini kullandı.
 
İşte Ömer Çelik'in sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:
 
Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür. Emirhan kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Güvenlik güçlerimiz Emirhan’ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir.
 
Bu çok üzücü hadise üzerinden bazı provokasyonlar tertip edilmeye çalışılıyor. Bu provokasyonların hedefi ülkemize ve insanımıza zarar vermektir. Suç bireyseldir. Suçlular adalet önünde hesap verecek ve hakettikleri cezayı alacaklardır.
 
Sığınmacı düşmanlığı yapan provokatörler ile sığınmacı kılığındaki provokatörler aynı şeyi hedefliyorlar. Hepsi aynı madalyonun iki yüzüdür. Ülkemize ve insanımıza zarar vermek istiyorlar.
 
Failleri etnik kimliği üzerinden tanımlayan ve toplulukları hedef gösterenler ülkemize zarar vermeye çalışan bir atmosfer oluşturmaya çalışıyorlar. Adaleti tesis etme yükümlülüğüne sahip yargı kurumları görevlerini yapacaktır. İnsan canına kastedenler gereken cezayı alacaktır.

Kendilerini emniyet ve yargının yerine koymaya çalışarak insanları hedef gösterenler, bu ülkeye kötülük yapmak isteyenlerdir. Millet olarak birliğimizi ve dirliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı sağduyulu olmalıyız. Sosyal medya üzerinden yapılan yalan haber ve dezenformasyonlara dikkat etmeliyiz.
 
Emirhan Yalçın kardeşimizin hayatını kaybettiği hadise hepimizi derinden üzmüştür. Emirhan kardeşimize Yüce Allah’tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı diliyoruz.
Güvenlik güçlerimiz Emirhan’ı katleden failleri yakalamıştır, yargı adaleti tesis edecektir.
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Yorumlar

Yürü git.

Bıktiķ. Mültecilerden bıktık. Arsızca, düşüncesizce hareketlerinden bıktık. 1200 odalı Külliyede otursunlar. Provokasyon değil. Bıktık artık. Defolsun vatansızlar. Bizim askerler onların vatanını korusun onlarda burada başımıza belâ olsun. Vatanlarınıza kim ele geçirirse geçirsin. Bunlar vatan, millet, din, iman dediği yok. Gittikleri her yerde bizi bezlerinler biz de çocuk çocuk rahatça parklarda, yollarda huzursuzluk çıkaralım. Ankara Kızılay'da bile bağıra çağıra konuşmalarından bıktık. Parklardaki rahatlıklarından bıktık. Derli toplu oturmayı bilmiyorlar.
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tuncay kahveci

ülkemde vatan haini pkkya destek verenleri istemiyorummmmmmmmm
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