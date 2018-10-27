AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Müzakereden bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terörle mücadelenin önemine vurgu yaparak önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik, Twıtter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin güvenliği için teröre karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelenin insanımız için ortaya çıkardığı pozitif iklimden rahatsız olan ve terör örgütü adına faaliyet yürüten siyasi odaklar, çeşitli vesilelerle 'müzakere süreci başlamalı' diye bir propagandaya başlıyor. Türkiye Cumhuriyeti, terör örgütlerine karşı dünyanın en meşru ve en haklı mücadelesini yürütmektedir. Milletimiz ve tüm insanlık adına terörle mücadele ediyoruz. Terör örgütlerine karşı verilecek tek cevap, gösterilecek tek duruş, 'terörle tavizsiz mücadele' dir. Terörle kararlı ve tavizsiz mücadelemiz karşısında 'müzakere'den bahsedenlerin dili, terör örgütü dilidir. Meşruiyeti yoktur. Bu dil milletimizin her bir ferdine karşı silah çekmiş terör örgütleriyle iç içe olanların dilidir. Milletimize silah çeken terör örgütlerinin siyasi gölgesi olanların terör örgütü adına siyasi dil üretmeleri ve propaganda yapmaları, terörün milletimize ve insanlığa karşı işlediği suçların destekçisi olmalarından başka anlam taşımaz. Türkiye Cumhuriyeti’nin teröre karşı 'tavizsiz terörle mücadele' diliyle ve yöntemleriyle cevap vermesi hakkın ve hukukun gereğidir. Bu mücadele dünyanın en meşru mücadelesidir" ifadelerini kullandı.