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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Macron yanlış yaptı!

AK Parti MYK toplantısı sonrası AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un küstah açıklamalarına da cevap veren Ömer Çelik, "Çağ dışı bir yaklaşım, Macron yanlış yaptı." ifadelerini kullandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:20
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Macron yanlış yaptı!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Türkiye ve Erdoğan hakkında yaptığı hadsiz çıkışa cevap verdi.

Macron hakkında "çağın gerisinde kalmış, yanlış yaptı" ifadelerini kullanan Çelik sözlerini şöyle sürdürdü:

 "Sayın Fransa Cumhurbaşkanından hem Türkiye'ye dönük olarak sağduyulu ifadeler duymak isteriz hem de İslam ve terör gibi konuları bir arada kullanmasının ne kadar sakıncalı olduğunu hatırlatmak isteriz.

"HAYRETLE KARŞILIYORUZ"

Hayretle karşılıyoruz. Türkiye ne zaman özgür, güçlü bir politika sergilerse Türkiye'yi islamcılık ve Osmanlıcılık yapıştırılıyor. Metni açıkça okudum. Kullandığı kavramlara hakim değil.

Türkiye'nin kurucu liderinin izinde ilerleyen bir Türkiye var. Kendisi biraz yakından takip ederse bu açıklamalarının aşırı grupların işine yaradığını göreceği makaleler vardır.

"ÇAĞIN GERİSİNDE KALMIŞ BİR YAKLAŞIM"

Bu söylemleri söyleyenlerin DEAŞ'ın tuzağına düştüğünü görür. Bunlar orta düzeyde oryantalist yaklaşımlardır. Gelişmiş bir oryantalist yaklaşım bile değildir. Çağın gerisinde kalmıştır. Son derece yanlıştır. Türkiye'nin AB'den uzaklaştığını söylüyor. Demokratik konularda, refahın paylaşımı konusunda son dakika cimri yaklaşımlar.

"MACRON YANLIŞ YAPTI"

Terörle mücadelede, göçmenlerin barınması konusunda son derece cömertler. Fransa ne kadar Avrupa devleti ise, Türkiye de o kadar Avrupa devletidir. Bu tartışmasızdır. Türkiye yanlızca terörle mücadele edecek, göçmenleri barındıracak ülke değildir.Türkiye ile AB arasındaki ilişkiler tam üyelik müzakereleridir. Macron konuşmasında yanlış yapmıştır. İslami terör ifadesinin kimsenin işine yaramadığını söylemek isteriz.

MACRON NE DEMİŞTİ?

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'si, (Mustafa) Kemal döneminin Türkiyesi değil'' diyen Macron şöyle konuşmuştu:

"Rusya ve Türkiye ile ilişkileri düşünmeden uzun vadeli bir Avrupa'yı inşa edemeyiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Avrupa karşıtı görünen pan-İslamcı gündemini her gün yeniden teyit ederken dürüst ve açık bir şekilde Türkiye'nin AB üyeliği hakkında konuşmaya devam edebileceğimizi düşünüyor muyuz?

Dolayısıyla AB üyeliği değil de stratejik ortaklık inşa etmek lazım. Bu iki güç kollektif güvenliğimiz için önemli olduğundan Rusya ve Türkiye ile stratejik ortaklık lazım, onların Avrupa ile bağlı olması lazım."

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 18:20
  1. AK PARTİ
  2. myk
  3. Ömer Çelik
  4. fransa
  5. Erdoğan
  6. macron

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  • ercanercan58 dk önce
    ŞİMDİLİK KORUYORSUNUZ... MHP KARARLI.. MECBURSUNUZ. HEP BÖYLE DERSİNİZ AMA SONUNDA YAPARSINIZ.. 
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