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Gündem AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Lanetliyoruz
Gündem

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Lanetliyoruz

Yeniakit Publisher
2024-09-17 11:48:00 -
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Lanetliyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adnan Menderes ve arkadaşlarını andı. AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Darbeciler tarafından idam edilen dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 63. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz' dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, idam edilen Başbakan Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Darbeciler tarafından idam edilen dönemin başbakanı merhum Adnan Menderes ile bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehadetlerinin 63. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz. Türkiye'de milli iradeyi gasbetmeye dönük olarak dış kaynaklı projeler olduğu net bir şekilde görülen tüm müdahaleleri lanetliyoruz."

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Yorumlar

Ömer

İyiler unutulmayıp hep iyilikle anılırken, kötüler zalimlikleriyle, kötülükleriyle nefret ediliyorlar, isimleri bile bilinmiyor
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