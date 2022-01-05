AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu! Türkiye ile BAE arasında kritik hamle

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl hedef alındığını gördük. Demokrasi altında zehirli bir dil kullanılıyor. Demokrasiyi ve demokratik hakların korunması konusunda müteyakkız olacağız.

Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme

Cumhurbaşkanımız ile Bahçeli arasında görüşmeler devam ediyor. Cumhur İttifakına karşı fitne sokma siyasetinin devam ettiğini görüyoruz, buna karşı mücadele devam ediyor.

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor.

CHP liderinin açıklamalarına tepki

Cumhur İttifakı'na yönelik fitne siyasetinin bir parçası. Kılıçdaroğlu yeni bir merak edindi. AK Parti tabanına seslenip AK Parti’nin nasıl olması gerektiğini söylüyor. Kılıçdaroğlu ilk önce CHP üzerine düşünmeli ve çalışmalı. Zehirli siyaset komediden faciaya dönüşmüş durumda.

Erdoğan BAE'ye gidecek

Cumhurbaşkanımızın BAE'ye ziyareti Şubat ayında gerçekleşecek, diğer Körfez ülkeleri ile ilgili çalışmalar sürüyor, takvim netleştiğinde paylaşırız Ama asıl önemli olan Türkiye ile Körfez ülkeleri, Körfez'deki ülkelerin kendi aralarındaki ilişkinin daha kurumsallaşması kazan kazan ilişkisine dönmesi."