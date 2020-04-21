AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Nisan oturumuna katılmayacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız 23 Nisan oturumuna katılmayacak" dedi.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) 23 Nisan resepsiyonuna katılmayacağını açıkladı.
AK Parti Sözcüsü Çelik, "Sayın Cumhurbaşkanımızın mesaisinin büyük kısmını bu krize ayırmaya devam ediyor. Çalışmalarını bu şekilde sürdürecekler. O gün gruplar adına konuşma yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Meclisi ziyaret edip locadan izliyorlardı. Saat 21.00'den hepimiz balkonlarımızdan var gücümüzle istiklal marşı okuyacağız, bayrağımızı dalgalandıracağız" dedi.