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AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti 28.

10 Nisan 2019 Çarşamba 18:33
AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek"

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek"

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 18:33
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