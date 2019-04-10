AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek" AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti 28.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik: "AK Parti 28. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, 26-27-28 Nisan’da Kızılcahamam’da gerçekleştirilecek"

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