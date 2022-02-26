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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin: Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmedi
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin: Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmedi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin, "Tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmemiştir." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 08:33:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin: Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in bir televizyon programında Ukrayna'daki Türk vatandaşlarının tahliyesi için çalışma gerçekleştirilmediği iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Yalan siyasetinin duayen şebekesi bir kere daha sahneye çıktı. CHP sözcüleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumlarını küçük düşürmek için faaliyete başladı. Her zaman olduğu gibi 'yalan siyaseti' birkaç dakika içinde çöktü." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye, Libya, Mavi Vatan, Karabağ konularında devlete iftira atanların bir kere daha iftira faaliyetine başladığını ifade eden Çelik, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ama cesaret ve fedakarlıkla çalışan diplomatlarımız, MİT mensuplarımız, askerlerimiz her türlü zor koşulda görevlerini yapmaya devam ediyor. Yalan şebekesine rağmen çalışmaya devam ediyoruz. Tüm görevlilerimiz, vatandaşlarımız için 24 saat esasına göre görev başındadır. Hiçbir zor coğrafyada vatandaşlarımız terk edilmemiştir. Yalan şebekesi sadece kötülüğün resmini aynaya bakarak çizmektedir.

Hükümetimiz, Ukrayna krizini ve muhtemel etkilerini öngörmüş; Sayın Cumhurbaşkanımız
Recep Tayyip Erdoğan güçlü diplomatik temaslarda ve girişimlerde bulunmuştur. Yalanlar devletimizi küçük düşürmez, yalnızca bu iftirayı ortaya atanlar küçük düşerler."

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