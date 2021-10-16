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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Bunun adı Yassıada zihniyeti
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Bunun adı Yassıada zihniyeti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-16 22:15:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten tepki: Bunun adı Yassıada zihniyeti

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkenin bürokratlarına sesleniyorum, bu düzenin isteklerine verdiğiniz desteğin sorumluluğu size ait olacak" şeklinde tehdit savuran CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

Ömer Çelik, Kılıçdaroğlu'nun devlet memurlarını tehdit ettiğini söyledi.

Çelik, "Bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir." dedi.

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