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Siyaset AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar
Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-01-05 14:05:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl hedef alındığını gördük. Demokrasi altında zehirli bir dil kullanılıyor. Demokrasiyi ve demokratik hakların korunması konusunda müteyakkız olacağız.

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