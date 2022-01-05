AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle buluşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkan noktalar şöyle:

"Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nasıl hedef alındığını gördük. Demokrasi altında zehirli bir dil kullanılıyor. Demokrasiyi ve demokratik hakların korunması konusunda müteyakkız olacağız.

Erdoğan - Bahçeli görüşmesi

Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın doğası gereği kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları

Söylemleri arasında çok sayıda çelişki var. Kılıçdaroğlu önce CHP'nin nasıl bir parti olduğuna yoğunlaşmalı.

Türkiye'nin yeni körfez siyaseti

Cumhurbaşkanımızın BAE'ye ziyareti Şubat ayında gerçekleşecek, diğer Körfez ülkeleri ile ilgili çalışmalar sürüyor, takvim netleştiğinde paylaşırız Ama asıl önemli olan Türkiye ile Körfez ülkeleri, Körfez'deki ülkelerin kendi aralarındaki ilişkinin daha kurumsallaşması kazan kazan ilişkisine dönmesi."