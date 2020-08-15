  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "mavi vatan" açıklaması:

"Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder"

Yeniakit Publisher
2020-08-15 13:49:14 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "mavi vatan" açıklaması:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'deki "Yunan tiyatrosu"nun hukuksuzluk ve şımarıklıktan başka bir şey olmadığını belirterek, bu duruma eklenen Fransız tehditkarlığının ise ciddiyetsizlik olduğunu vurguladı.

Avrupa Birliği'nin bu siyasi tiyatronun figüranı olmaması gerektiğini ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın diplomasiden anladığı kendi şımarıklığını Avrupa siyaseti haline getirmektir. Macron yönetimi ise el attığı her konudaki başarısızlığını Akdeniz'de laf kalabalığı ile örtmeye çalışıyor. Kabadayılık, mahalle dayanışması ve şımarıklık üçlüsünden siyaset çıkmaz. Mavi vatanda tek damla sudan taviz vermeyeceğiz. Kendi mavi vatanımızda siyasi oyun oynatmayız. Türkiye ile hak ve hukuk temelinde konuşan kazanır. Türkiye’ye tehdit diliyle konuşan kaybeder. Nokta."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”
Dünya

Bu skandal sözlerin sahibi ne Yunanistan ne Fransa! “Türkiye misliyle vurulsun”

Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik meşru saldırılarında Ankara’yı desteklemek yerine muhalif bir tutum sergileyen Irak’tan skandal açık..
Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı
Dünya

Rusya’dan Türkiye açıklaması! Askıya alındı

Rus güçleri ve TSK’nın İdlib’de düzenlediği ortak devriyelerin geçici süreyle askıya alındığı açıklandı.
ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar
Dünya

ABD'den skandal Türkiye hamlesi! Yunanistan'a yardıma yolluyorlar

Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den çekilmediği takdirde yaptırım ile tehdit eden ABD tarafından yeni bir skandal hamle geldi.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı