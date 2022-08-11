AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na çağrı

AK Parti Sözcüsü Çelik, Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK ile ilgili ifadelerine yönelik yazılı açıklama yaptı. Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sn Kılıçdaroğlu 'Bizim elimizdeki seçmen bilgileri YSK'nın elinde yok' demişti. Biz de Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu beyanatının hukuken ve siyaseten sorunlu olduğunu ve izah edilmesi gerektiğini ifade etmiştik. CHP Sözcüsü Sayın Faik Öztrak ise Sayın Kılıçdaroğlu'nun cümlesini izah ederken 'YSK'dan ham verileri alıyoruz. Bunlar üzerinde çalışıyoruz, düzeltiyoruz' demiş. Kuşkusuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun YSK'da olmayan verilere sahip olduklarını iddia etmesiyle, Sayın Öztrak'ın 'YSK'dan ham verileri alıp üzerinde çalışıyoruz' demesi aynı şey değildir…" ifadelerini kaydetti.

Çelik, Kılıçdaroğlu'nun ifadelerinin sorunlu ifadeler olduğunu belirterek açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'da olmayan veriler bizde var' demesi çok sorunlu bir ifadedir. Zira bir yanlış YSK tarafından düzeltilmişse bile sonuçta ortaya çıkan yine bir YSK verisidir. Sayın Öztrak'ın izahatı, Sayın Kılıçdaroğlu'nun sorunlu ifadesini hukuki bir çerçeveye oturmak için giriştiği tevil etme çabasıdır. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu, 2009 seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş, ancak kendi seçmen kaydını takip edemediği için oy dahi kullanamamıştır. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması CHP'nin YSK seçmen verilerini kontrol etmesi bakımından sevindirici bir gelişme olarak kayıtlara geçebilir. Ancak 'YSK'da olmayan verilere sahibiz' şeklindeki çok sorunlu ifadesini milletimize izah etmelidir."