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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya ilişkin paylaşım
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya ilişkin paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kanada'da, teravih namazından çıkanlara yapılan saldırının faillerinin bir an önce yakalanmasını diledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-17 13:32:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Kanada'daki saldırıya ilişkin paylaşım

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Toronto kentinde, teravih namazından çıkanlara bir araçtan ateş açılması sonucu 5 kişinin yaralandığını anımsatarak, "Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Kanada makamlarının saldırganları bir an evvel yakalamasını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

 

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