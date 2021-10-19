AK Parti Sözcüsü Çelik'ten gazeteci Kohen için mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti,

"Diplomasi ve dış politika konusunda büyük bir usta olan gazeteci Sami Kohen'i kaybettik. Bir okul gibi üretti ve arkasına büyük bir birikim bıraktı. Basın dünyamıza ve değerli ailesine başsağlığı diliyoruz. Sami Kohen, yaptığı işte gerçek bir ekol ve çok iyi bir örnekti."

Sami Kohen, tedavi gördüğü hastanede dün 93 yaşında hayatını kaybetmişti.