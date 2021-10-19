  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten gazeteci Kohen için mesaj
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten gazeteci Kohen için mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, vefat eden gazeteci Sami Kohen için başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-19 11:45:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten gazeteci Kohen için mesaj

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti,

"Diplomasi ve dış politika konusunda büyük bir usta olan gazeteci Sami Kohen'i kaybettik. Bir okul gibi üretti ve arkasına büyük bir birikim bıraktı. Basın dünyamıza ve değerli ailesine başsağlığı diliyoruz. Sami Kohen, yaptığı işte gerçek bir ekol ve çok iyi bir örnekti."

Sami Kohen, tedavi gördüğü hastanede dün 93 yaşında hayatını kaybetmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar
Dünya

DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarının ardından ulemadan açıklama: Mezhep savaşı çıkarmak istiyorlar

Afganistan ulemaları, terör örgütü DAEŞ'in Şiilere yönelik saldırılarından endişe duyduğunu bildirdi.

Cevizoğlu yerden yere vurdu: İmamoğlu kesin de oyu kimden alacak?
Gündem

Cevizoğlu yerden yere vurdu: İmamoğlu kesin de oyu kimden alacak?

Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunan Hulki Cevizoğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır ziyareti ve adaylığına ilişkin dikk..
İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı
Dünya

İsrail zulmünden kaçıyorlar! Yahudiler İran’a kaçarken yakalandı

Siyonist İsrail’e ve uygulamalarına karşı olan Ultra Ortadoks Yahudileri, İran’a kaçmak isterken yakalandılar. İsrail basınına göre; Ortodok..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay