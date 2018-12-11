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AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

11 Aralık 2018 Salı 18:17
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten flaş açıklamalar!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı sonrasında kameraların karşısına geçerek basına açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Emniyet camiamıza, güvenlik güçlerimize, muhterem ailesine ve eşine başsağlığı ve taziyelerimizi arz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltında. O kişinin sorgulanmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır.

MKYK toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıntılı bir şekilde yerel seçimlere dönük değerlendirme yaptı. Teşkilatlarımızın gözden geçirilmesiyle ilgili kendilerinin uyarıları oldu. İlgili birim başkanı arkadaşlarımız notlarını aldılar. Arkasından iç ve dış gelişmeler ele alındı. Arkasından sosyal gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı.

Sayın Cumhurbaşkanımız şehadet haberini alınca ailesiyle görüştü. Bir planlama yapılıyor. Ayrıntılar konusunda şu anda vereceğim bir şey yok. Bahsettiğiniz cenazeye katılım ve diğer konularda tabii ki kahraman emniyet müdürümüzü, şehit emniyet müdürümüzü yalnız bırakmayacağız.

Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım.

CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar.

Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var.

AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sayın Bahçeli yarın saat 16.00'da görüşecek.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:17
  1. Van
  2. ömer çelik

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