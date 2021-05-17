  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
17 günlük kapanma sona erdi
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü'nden İsrail tepkisi
Blinken'dan diplomasi trafiği
İstanbul'da metro sefer saatleri yeniden düzenlendi
Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Alman polisine sert tepki
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Alman polisine sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Almanya'nın Frankfurt kentinde Türk vatandaşına uygulanan polis şiddetine tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-17 05:35:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Alman polisine sert tepki

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı ve polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoya da yer verdiği paylaşımında, şunları kaydetti: "Bu ırkçı ve faşist bir saldırıdır. Kamu düzeni ile ilgisi yoktur. Almanya'nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan bu faşizan polis şiddetini en güçlü şekilde kınıyoruz."

Ne olmuştu?

Almanya'nın Frankfurt kentinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve sokak ortasında Alman polisinin şiddetine maruz kalan 35 yaşındaki Selim Çiftçi, hastanede tedavi altına alındı.

Hatice Götürmen, AA muhabirine, kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını ve dün kendisini hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi.

"Oğullarım arabayla kardeşimi hava almaya çıkardı." diyen Götürmen, şunları anlattı:

"Kapıda çocuk kilidi var, araç yavaş gidiyor. Geri dönüş yolunda kardeşim kendisini arabanın camından dışarı atıyor. Kendisini dışarı atınca hemen ambulans çağırıyorlar. Kafasından darbe almış. Polise haber vermemişler ama olay yerine polis anında gelmiş ve hiç dinlemeden sorgusuz sualsiz kardeşimi dövmeye başladılar. Evin yakınında yaşanan olayı öğrenince biz de olay yerine gittik. Biz polisleri engellemeye çalıştık ama başaramadık. Kardeşime gaz sıktılar, bizi uzaklaştırdılar."

Götürmen, "Kardeşimi araca attılar, çocuklarımı başka araçla götürdüler. İçerde de oğullarıma şiddet uygulamışlar. Kardeşimin böbrekleri uğradığı şiddet sonucu çok kötü şekilde zedelenmiş ve en kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyormuş. Kardeşim beni öldürecekler diye korkup kabul etmiyor. Doktorları ise eğer tedavi olmazsa ömür boyu makinaya bağlı kalacağını söylüyor." ifadelerini kullandı.

Polisin oğullarını birkaç saat sonra bıraktığını ancak kardeşinin hastanede olduğunu ifade eden Götürmen, kardeşinin hiç kimseye zararının olmadığını ve sicilinde hiçbir suç bulunmadığını söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kurtulmuş'tan flaş açıklama: İsrail'e fiili bir müdahale olacak!
Siyaset

Kurtulmuş'tan flaş açıklama: İsrail'e fiili bir müdahale olacak!

"İsrail fırsat bu fırsat olarak bakıyor. Süleyman Tapınağı'nı kurmak istiyorlar. İslam dünyasının amiral gemisi olarak bunu engelleyeceğiz."..
Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?
Gündem

Kuaförler açık mı? Yarın berberler açık mı?

Berber ve kuaförler tam kapanma nedeniyle 17 gün boyunca kapalı kaldı. Bayramda da kuaför ve berberlere gidemeyenler kuaför ve berberlerin n..
‘Güzel haberi vereceğiz’ diyerek duyurdu: Türkiye ile yapacağız
Dünya

‘Güzel haberi vereceğiz’ diyerek duyurdu: Türkiye ile yapacağız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, yakın zamanda Türkiye ile ortak bir projeye imza atacaklarını söyledi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay