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Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki:

"Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz" - "Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir"

Yeniakit Publisher
2020-08-16 10:24:44 -
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD Başkan Adayı Biden'ın açıklamalarına tepki:

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın açıklamalarına ilişkin, "Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Biden 'Erdoğan'ı değiştireceğiz, bunu darbeyle değil, seçimle yapacağız' derken, darbe diyemediği için seçim demiş. Cümledeki 'darbe' seçim, 'seçim' de darbe yerine kullanmış." ifadelerine yer verdi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sandığın gücüne inanıyoruz. Darbeye nasıl cevap verilir, en son 15 Temmuz'dan biliyoruz. Sandık namustur. Kimse müdahale edemez. Demokrasimiz hak edilmiş ve bedeli ödenmiş bir demokrasidir. Kimse yıkamaz. Yabancı müdahale peşindeki her virüse karşı siyasi dezenfektanlarımız yüzde yüz etkilidir."

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