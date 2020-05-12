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Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır."

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:20:03 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır."
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