AK Parti Sözcüsü Çelik, MKYK toplantısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu: (3)

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Biz bir çatışma arayan devlet değiliz, bir müzakere devletiyiz, bir diploması devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz." dedi.

Çelik, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.



"Bugün devlet adamlarının üzerine düşen çatışmalardan kaçınmaktır, devlet adamlarının üzerine düşen Lozan Antlaşması ile silahsızlandırılmış adaları silahlandırmak şeklindeki provokasyonlar değildir." ifadelerini kullanan Çelik, "Ya da Türkiye Cumhuriyeti'ne ait gemileri, kendi Mavi Vatanımızda hareket eden gemileri taciz etmek, onları tedirgin etmeye çalışmak devlet adamlığı değildir. Bunlar şımarıkça tavırlardır. Ya da Türkiye Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na Türk milletinin ve devletinin temsilcisi olan makamdaki Sayın Cumhurbaşkanı'na o iğrenç manşetleri atmak, böyle bir gazeteye sahip olmak o halk için de o devlet için de bir utanç vesilesidir." dedi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren manşete yönelik Yunan makamlarınca gereğinin yapılmasının önemine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Diplomasi için akıl gerekir. Aklı kullanmak isteyenler için Türkiye'nin devlet aklı bütün bu sorunları çözecek kapasiteye sahiptir. Sahada çatışmak, çatışmaya girmek bunlar zaten her zaman herkesin yapabileceği işler ama köklü devletler, gerçek diplomatik yeteneğe sahip devletler bütün bunlardan kaçınarak sorunu çözerler. Gerçekten hakkaniyet isteyen için, hukuk isteyen için Türkiye Cumhuriyeti Devleti inanılmaz bir birikim ve güvenilir bir dostluk sunar. Sahada ise hak ve menfaatlerimizi gasbetmek isteyenlere bunu denemelerini asla önermeyiz, bunun sorumlusu biz olmayız ama sonuç olarak biz bir çatışma arayan devlet değiliz, bir müzakere devletiyiz, bir diploması devletiyiz. Bölge barışından kendimizi sorumlu hisseden köklü bir devletiz, bu sorumluluk içerisinde hareket ediyoruz."

Güney Kıbrıs Rum kesiminin Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından cesaretlendirilmesinin buradaki sorunların çözümüne pozitif değil, negatif katkı sağladığını vurgulayan Çelik, "Bu negatif durum çözümsüzlüğü pekiştirmekten, Güney Kıbrıs'ın hukuk dışı davranışlarını cesaretlendirmekten başka bir anlama gelmez. Amerika Birleşik Devletleri tarafsızlığını kaybedecek şekilde hem silah ambargosunu kaldırdı hem de Rum tarafını askeri eğitim programına dahil etti. Daha sonrasında Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo teamüllere aykırı bir şekilde Kıbrıs Adası'nı ziyaret ettiği halde sadece Rum tarafını ziyaret etti. Şimdi bu sağlıklı ve sonuç alacak bir yaklaşım değil." şeklinde konuştu.

- "Bölge barışına faydası olmayacağını düşünüyoruz"

Çelik, Doğu Akdeniz'de barış ve istikrar istediklerini, Türkiye'nin hak ve menfaatleri konusunda da tavizsiz olduklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Avrupa Birliği yetkilileri Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin olumlu davrandığını hepimize söylediler, buna rağmen Rum tarafının şımarık radikalizmini mahalle dayanışması çerçevesinde desteklemekten geri durmadılar. Bu şımarık radikalizmi mahalle dayanışması çerçevesinde desteklemek Avrupa Birliği'ni bir prensipler birliği olmaktan çıkardı, bir prensipler dayanışması örgütü olmaktan çıkardı mahalle dayanışması haline getirdi. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden beklediğimiz tarafsızlık pozisyonuna geri dönmesidir. Burada herhangi bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tarafsızlık pozisyonunda onu zedeleyen adımlar atmasının bölge barışına faydası olmayacağını düşünüyoruz."

Libya'daki gelişmelere değinen Çelik, "Libyalı kardeşlerimizin çağrısı, meşru hükümetin çağrısıyla oradaki kardeşlerimize yardım eden Türkiye, gayrimeşru Hafter güçlerinin gerilemesinde ve katliamlarının durdurulmasında büyük bir çaba ortaya koymuştur. Libya Mutabakat Hükümeti'yle ve Başbakanı'yla yakın temas içerisindedir Türkiye. BM Konseyi kararları doğrultusunda Libyalılar tarafından yürütülecek ve tüm Libyalıları kapsayacak, Libyalıların sahiplendiği bir siyasi süreçten yana olduğumuzu ve bunu desteklediğimizi söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Cumhurbaşkanımıza saldırarak kapatamazsınız"



Çelik, Fransa'ya Libya'da darbeci Hafter güçlerine destek verdiği yönünde eleştirilerde bulunarak, "Libyalıların da söylediği gibi, 'Eğer Fransa bu desteğini Hafter'e bu şekilde vermeseydi Tarhuna'daki toplu mezarların önlenmesi, katliamların önlenmesi mümkün olacaktı'. Bunlar ortaya çıktıktan sonra Fransa utanmak ve özür dilemek yerine kendi dış politikası konusundaki ahlaki cari açığı Türkiye'ye saldırarak kapatmaya çalışıyor. Fransa'nın dış politikası ahlaki ve siyasi cari açıktan çökmüştür. Fransa'nın dış politikası hukuki cari açıktan çökmüştür. İçine düştüğünüz Macron'un sözleri ile ahlaki siyasi ve hukuki cari açığı Türkiye'ye saldırarak, Cumhurbaşkanımıza saldırarak kapatamazsınız." şeklinde konuştu.

(Sürecek)







