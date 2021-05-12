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Gündem AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü'
Gündem

AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti demek, İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü demektir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-05-12 22:11:00 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: 'İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Çelik, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Sözcü Çelik, paylaşımında şu ifadelere yar verdi:

“Irkçılık ve işgal sözlüğü”

“İsrail'in kendini savunma hakkı var' demek, İsrail istediği zaman istediği zulmü yapabilir, herkes buna uygun bahane uydurmalı demektir. ‘İsrail ve Filistinli gruplar arasında çatışma çıktı' demek, İsrail sebepsiz yere Filistinli sivil halka saldırdı demektir. ‘Taraflara itidal ve sükunet tavsiye ediyoruz' demek, İsrail zalimce saldırdı, Filistinliler hiçbir saldırıya direnmesin, sadece ölümü beklesin demektir. ‘Çatışmada Filistinli kadınlar ve çocuklar hayatını kaybetti' demek, İsrail askerleri hedef gözeterek sebepsiz yere masumları öldürdü demektir. ‘Filistinliler bir İsraillinin arabasını taşladı' demek, fanatik bir ırkçı İsrailli arabasını Filistinlilerin üzerine sürdü ve sonra da üstlerine ateş etti demektir.

‘Kudüs'te sebebi bilinmeyen bir patlama oldu' demek, İsrail askerleri Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla saldırdı demektir. ‘İsrail'de hükümet krizi var, Netanyahu hükümet kurmada zorlanıyor' demek, Netanyahu her türlü zalim provokasyona başvurarak hakkındaki yolsuzluk gündemini örtmek için Filistinlilere saldıracak demektir. ‘Kudüs İsrail'in bölünmez başkentidir' demek, Filistinlileri Kudüs'ten ve yeryüzünden silmek istiyorlar demektir. ‘İsrail bölge ülkeleriyle normalleşme istiyor' demek, İsrail yeni ittifaklar kurarak zalimliklerine karşı yükselen haklı sesleri kesmek istiyor demektir. Bu maddelerin sayısını yüzlerce artırabiliriz. Ciltlerce tutacak ırkçılık ve işgal sözlüğü yazabiliriz. Irkçı ve fanatiklerin zihniyet kodları bunlar. Bu sözleri bile bile kullanan siyasetçilere, kurumlara ve medya organlarına yazıklar olsun.”

 

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Yorumlar

Salihce

konusmayin artik bir sey yapin. bir icraat lütfen bir icraat!!!
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Gence

Ülkemizde yahudi istemiyoruz
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