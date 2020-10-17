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Aktüel AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz"
Aktüel

AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz"

"Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak" - "Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 01:06:44 -
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz"

ANKARA (AA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetlediklerini belirterek, "Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Gence kentine saldırılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Can Azerbaycan'ın yanındayız. Ermenistan'ın katilce saldırılarını lanetliyoruz. Ermenistan bir haydut devlet olarak sivilleri öldürüyor. Acımasız katliamlar gerçekleştiriyor. Katiller ve destekçileri hukuku çiğniyor. Gence'ye yapılan saldırılar insanlık suçudur.

Ermenistan ve destekçileri savaşın bile hukukunda olmayan katliam şebekesi gibi davranıyor. Bu saldırılar ve katliamlar cezasız kalmayacak. Ermenistan insanlığa karşı suç işlemekten suçludur. İnsanlık ve hukuk adına Ermenistan mahkum edilmelidir."

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