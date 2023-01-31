AK Parti son anket sonuçlarını paylaştı... İşte Başkan Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, yaptırdıkları son anketlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğin yüzde 52 olduğunu söyledi.

CNN Türk canlı yayınında yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın yüzde 52'yi garantilediğini kaydeden Şen, ikinci sırada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geldiğini ifade etti.

AK Parti birinci sırada

ASAL'ın yaptığı son araştırma da yayımlandı. ASAL Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 14-24 Ocak 2023 tarihleri arasında İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, İzmir, Aydın, Manisa, Bursa, Kocaeli, Ankara, Konya, Antalya, Adana, Hatay, Kırıkkale, Kayseri, Zonguldak, Kastamonu, Samsun, Trabzon, Erzurum, Ağrı, Malatya, Van, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin dahil toplamda 26 ilde yaptığı anket çalışmasında vatandaşlara, "Bu pazar milletvekili genel seçimi olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.

AK Parti son 1 ayda oyunu 3 puan arttırdı

Ocak ayı anketinde kararsızlar dağıtıldıktan sonra AK Parti'nin oy oranı yüzde 39.2, CHP'nin oy oranı yüzde 23.8, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12.3, HDP'nin oy oranı yüzde 10.1, MHP'nin oy oranı ise yüzde 7.5 çıktı.

Aralık ayı anketinde AK Parti'nin oy oranı yüzde 36.2, CHP'nin oy oranı yüzde 24.2, İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 12.5, HDP'nin oy oranı yüzde 11.3, MHP'nin oy oranı ise yüzde 8.5 çıkmıştı.

BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILMADAN ÖNCE)

AK Parti: %32.7

CHP: %19.8

İYİ Parti: %10.3

HDP: %8.4

MHP: %6.3

Diğer Partiler: %5.9

Kararsızım/Oy Kullanmayacağım: %16.6

BU PAZAR MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ OLSA HANGİ PARTİYE OY VERİRSİNİZ? (KARARSIZLAR DAĞITILDIKTAN SONRA)

AK Parti: %39.2

CHP: %23.8

İYİ Parti: %12.3

HDP: %10.1

MHP: %7.5

Diğer Partiler: %7.1