AK Parti son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 24 TV'de yaptığı açıklamada partisinin anketlerde iyi durumda olduğunu söyledi.

Mehmet Özhaseki, "Her sene bir tane anket yapmaya karar verdik. Geçtiğimiz sene tam pandemi ortasında yaptırdık şimdi pandemi çıkışı tekrardan yaptırdık. Anketlerde Belediye Başkanlarımızın başarılarını, iyi ve kötü yönleri tek tek sorup oradan bir sonuç çıkarıyoruz. Her açıdan herkes tarafından değerlendirmeye alıyoruz. Eksi yönlerimizi artıya çekmek için çabalıyoruz. Hizmet aşkı ile dolu tüm Başkanlarımız, gayret ediyorlar. Son dönemlerde genel seçim için kararsız vatandaş grubu çoğaldı. Kararsız olan kesime "Türkiye'nin problemlerini kim çözer?" sorusuna çok yüksek oranda Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti çıkıyor. Bu da önümüzdeki günlerde kararsız kesimin nereye doğru kayacağının alameti" ifadelerini kullandı.