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Siyaset AK Parti son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı
Siyaset

AK Parti son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin son anket oranlarını kamuoyu ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-09-06 11:01:00 -
AK Parti son anket sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, 24 TV'de yaptığı açıklamada partisinin anketlerde iyi durumda olduğunu söyledi.

Mehmet Özhaseki, "Her sene bir tane anket yapmaya karar verdik. Geçtiğimiz sene tam pandemi ortasında yaptırdık şimdi pandemi çıkışı tekrardan yaptırdık. Anketlerde Belediye Başkanlarımızın başarılarını, iyi ve kötü yönleri tek tek sorup oradan bir sonuç çıkarıyoruz. Her açıdan herkes tarafından değerlendirmeye alıyoruz. Eksi yönlerimizi artıya çekmek için çabalıyoruz. Hizmet aşkı ile dolu tüm Başkanlarımız, gayret ediyorlar. Son dönemlerde genel seçim için kararsız vatandaş grubu çoğaldı. Kararsız olan kesime "Türkiye'nin problemlerini kim çözer?" sorusuna çok yüksek oranda Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti çıkıyor. Bu da önümüzdeki günlerde kararsız kesimin nereye doğru kayacağının alameti" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

okan

Bir de aşı baskısından sonra anket yapın.
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Emir

...2007 den beri her seçimde oy verdim ama şansınızı zorluyorsunuz!!
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