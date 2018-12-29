AK Parti Şile belediye başkan adayı 2019 yerel seçim

AK Parti Şile belediye başkan adayı belli oldu mu? AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 belli oldu mu? AK Parti Ankara ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adayı ve AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarını son dakika açıklıyor. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde AK Parti Şile belediye başkan adayı kim?

2019 belediye başkan adayları AK Parti listesi belli oldu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları 2019 listesinde kimin yer aldığı merak konusu oluyordu. AK Parti İstanbul belediye başkan adayları belli oldu mu? Şile AK Parti belediye başkan adayı İlhan Ocaklı olacağı söyleniyor. İlhan Ocaklı AK Parti Şile ilçe başkanı olarak görev yapmakta.

İlhan Ocaklı kimdir nerelidir?

Şile belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti % 45

MHP % 36

CHP % 15