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Yerel AK Parti seçmenine rezil küfürler etmişti! Savcılık X provokatörü 'Oğuzhan Atsız'ın...
Yerel

AK Parti seçmenine rezil küfürler etmişti! Savcılık X provokatörü 'Oğuzhan Atsız'ın...

Yeniakit Publisher
2024-08-30 20:16:00 -
AK Parti seçmenine rezil küfürler etmişti! Savcılık X provokatörü 'Oğuzhan Atsız'ın...

AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili tartışmalar sürerken yeni bir skandal patlak verdi. X'in kadrolu tetikçilerinden "Oğuzhan Atsız" rumuzlu Oğuzhan Şahin, bir ses odasında AK Parti seçmenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ağza alınmayacak galiz küfürler etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

AK Parti seçmenine hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu ile ilgili tartışmalar sürerken yeni bir skandal patlak verdi. X'in kadrolu tetikçilerinden "Oğuzhan Atsız" rumuzlu Oğuzhan Şahin, bir ses odasında AK Parti seçmenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ağza alınmayacak galiz küfürler etti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin soruşturma başlattı.

Türkiye son günlerde sistematik bir şekilde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, milli iradeyi ve AK Parti seçmenini hedef alan kirli provokasyonlara maruz kalıyor.

AK Parti seçmenine "Hepiniz beyni emcüklenmiş birer geri zekalısınız" sözleriyle hakaret eden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şahsında cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Dilruba Kayserilioğlu tahliye edildi.

Kayserilioğlu ile ilgili tartışmalar sürerken sosyal medyada yeni bir skandal patlak verdi.

ERDOĞAN'A VE AK PARTİ SEÇMENİNE KÜFÜRLER

X'in kadrolu tetikçilerinden "Oğuzhan Atsız" rumuzlu Oğuzhan Şahin, bir ses odasında AK Parti seçmenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya ağza alınmayacak galiz küfürler etti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM... "TUTUKLANSIN"

Rezalet sonrası X isimli platformda "OguzhanAtsızTutuklansın" etiketi gündeme oturdu.

BAŞSAVCILIK PEŞİNE DÜŞTÜ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da milli iradeye yapılan hakarete kayıtsız kalmadı.

Sosyal medyada Oğuzhan Atsız ismini kullanan Oğuzhan Şahin hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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