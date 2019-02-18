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AK Parti seçim bürosu törenle açıldı

AK Parti Milas Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) düzenlenen törenle açıldı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:54
AK Parti seçim bürosu törenle açıldı

AK Parti Milas Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) düzenlenen törenle açıldı. Açılışa partililer yoğun ilgi gösterdi. Törene gelmesi beklenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in, Azerbaycan’a gitmesi sebebiyle törene katılamadığı öğrenildi.


Açılışa; AK Parti Muğla Milletvekilleri, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar ve Yönetim Kurulu Üyeleri, MHP Milas İlçe Başkanı Emin Nazmi Ünlüsoy ve Yönetim Kurulu Üyeleri, AK Parti Muğla Büyükşehir belediye başkan adayı,Milas Belediye başkan a,Kadın ve Gençlik Kolları, çeşitli sivil toplum örgütü temsilcileri, belediye meclis üyesi adayları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Törenin açılış konuşmasını, AK Parti Milas İlçe Başkanı Fahri Acar gerçekleştirdi. Başkan Acar’ın ardından milletvekilleri söz aldı.


AK Parti Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır; konuşmasında Muğla Büyükşehir’in ve Milas Belediyesi’nin oldukça yüksek borç yükü altında olduğunu ve hizmet veremediklerini dile ileri sürdü.


AK Parti Milas Belediye Başkan Adayı Barış Saylak ise seçilmesi halinde Milas’ın geleceği için yaptıkları projelerden bahsetti. Saylak, hakkında ortaya atılan iddialarla ilgili olarak “Beni satılmışlıkla suçlayanlara sesleniyorum, Barış Saylak’ı satın alacak bir para henüz çıkmadı. Ben millete, size sevdalıyım. Ben sizin için satılırım ancak. Milas için satılırım. Bizim dünya malıyla hiç işimiz olmadı. 29 yıldır görev yapıyorum, birçoğunuz gelmiştir. Sadece ‘Allah razı olsun’ dediğinizde, dünyanın en mutlu insanı oluyorum. Ben Milaslıyım. Yaşam kültürümüz belli" dedi.


Saylak’ın konuşmasının ardından AK Parti Milas Seçim Koordinasyon Merkezi törenle açıldı.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:54
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