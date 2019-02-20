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AK Parti Sarıyer belediyesi meclis üyeleri 2019

AK Parti Sarıyer meclis üyesi adayları. AK Parti Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Salih Bayraktar’ı aday gösterdi. Salih Bayraktar ile birlikte Sarıyer’de yarışacak AK Parti Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

20 Şubat 2019 Çarşamba 08:41
AK Parti Sarıyer belediyesi meclis üyeleri 2019

AK Parti Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Salih Bayraktar’ı aday gösterdi. Salih Bayraktar ile birlikte Sarıyer’de yarışacak AK Parti Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Sarıyer Belediye Meclis üyesi aday listesi.

HÜSEYİN COŞGUN

SAİM KADIOĞLU

SERKAN KAYA

GAMZE DEMİRTAŞ

TOLGA SAVUN

ERGİN DURDU

ŞEREF ÖZALP

VERDA YİĞİT

MEHMET DELİHASAN

SALİM KAİN

HASAN DEMİRALP

ABDULLAH GÜNAYLI

ALİ YAMAN

ALTAY UNAN

YILDIZ DİDEM AYKUT

DURSUN KÜÇÜKEL

ALİ CAN MAVZER

BÜLENT ÇITIR

ALİ BÜYÜKKINACI

SAVAŞ İŞYAR

İLHAMİ KOÇ

İSMAİL KABİL

AKIN SOYAK

MURAT YAŞAR

AYŞE EKİNCİ

SAVAŞ ÖZDEMİR

ÖMER EROĞAN

EMİNE AKYÜZ

SEDAT ÖZTÜRK

SALİH ÇAĞIN

FATİH ODABAŞ

ERDAL PEHLİVAN

SUNAY KAZAN

Kontenjan

MELİH ÖZYARDIMCI

İHSAN TOPÇU

ALİ CAN GENÇ

VEDAT DEMİR

 

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 08:41
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