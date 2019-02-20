AK Parti Sarıyer belediyesi meclis üyeleri 2019
AK Parti Sarıyer meclis üyesi adayları. AK Parti Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Salih Bayraktar’ı aday gösterdi. Salih Bayraktar ile birlikte Sarıyer’de yarışacak AK Parti Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.20 Şubat 2019 Çarşamba 08:41
AK Parti Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Salih Bayraktar’ı aday gösterdi. Salih Bayraktar ile birlikte Sarıyer’de yarışacak AK Parti Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.
AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Sarıyer Belediye Meclis üyesi aday listesi.
HÜSEYİN COŞGUN
SAİM KADIOĞLU
SERKAN KAYA
GAMZE DEMİRTAŞ
TOLGA SAVUN
ERGİN DURDU
ŞEREF ÖZALP
VERDA YİĞİT
MEHMET DELİHASAN
SALİM KAİN
HASAN DEMİRALP
ABDULLAH GÜNAYLI
ALİ YAMAN
ALTAY UNAN
YILDIZ DİDEM AYKUT
DURSUN KÜÇÜKEL
ALİ CAN MAVZER
BÜLENT ÇITIR
ALİ BÜYÜKKINACI
SAVAŞ İŞYAR
İLHAMİ KOÇ
İSMAİL KABİL
AKIN SOYAK
MURAT YAŞAR
AYŞE EKİNCİ
SAVAŞ ÖZDEMİR
ÖMER EROĞAN
EMİNE AKYÜZ
SEDAT ÖZTÜRK
SALİH ÇAĞIN
FATİH ODABAŞ
ERDAL PEHLİVAN
SUNAY KAZAN
Kontenjan
MELİH ÖZYARDIMCI
İHSAN TOPÇU
ALİ CAN GENÇ
VEDAT DEMİR
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