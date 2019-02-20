AK Parti Sarıyer belediyesi meclis üyeleri 2019 AK Parti Sarıyer meclis üyesi adayları. AK Parti Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Salih Bayraktar’ı aday gösterdi. Salih Bayraktar ile birlikte Sarıyer’de yarışacak AK Parti Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu.

AK Parti Sarıyer belediye meclis üyeleri son dakika açıklandı. AK Parti 31 Mart yerel seçimlerde Beylikdüzü belediye başkan adayı Salih Bayraktar’ı aday gösterdi. Salih Bayraktar ile birlikte Sarıyer’de yarışacak AK Parti Sarıyer belediye Meclis üyeleri de belli oldu. AK Parti Sarıyer belediye meclis üyesi listesi 2019'da belli oldu. AK Parti Sarıyer İlçe Başkanlığı, İlçe Seçim Kurulu’na aday listesini teslim etti. İşte AK Parti Sarıyer Belediye Meclis üyesi aday listesi. HÜSEYİN COŞGUN SAİM KADIOĞLU SERKAN KAYA GAMZE DEMİRTAŞ TOLGA SAVUN ERGİN DURDU ŞEREF ÖZALP VERDA YİĞİT MEHMET DELİHASAN SALİM KAİN HASAN DEMİRALP ABDULLAH GÜNAYLI ALİ YAMAN ALTAY UNAN YILDIZ DİDEM AYKUT DURSUN KÜÇÜKEL ALİ CAN MAVZER BÜLENT ÇITIR ALİ BÜYÜKKINACI SAVAŞ İŞYAR İLHAMİ KOÇ İSMAİL KABİL AKIN SOYAK MURAT YAŞAR AYŞE EKİNCİ SAVAŞ ÖZDEMİR ÖMER EROĞAN EMİNE AKYÜZ SEDAT ÖZTÜRK SALİH ÇAĞIN FATİH ODABAŞ ERDAL PEHLİVAN SUNAY KAZAN Kontenjan MELİH ÖZYARDIMCI İHSAN TOPÇU ALİ CAN GENÇ VEDAT DEMİR

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